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A dos semanas de haberse inaugurado la exposición "Estampas Monumentales" en Paseo de la Reforma rumbo al Mundial 2026, las caras de los políticos acusados por autoridades estadounidenses de vínculos con el narcotráfico fueron exhibidas en dicha muestra.
Esta mañana, los rostros del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, así como de otros funcionarios resaltaron en la icónica avenida capitalina luego de que un grupo de manifestantes pegaron imágenes de estos personajes sobre las estampas monumentales de los jugadores que conforman la exposición.
Figuras deportivas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona y Hugo Sánchez estuvieron intervenidas por estampas que mostraban los rostros de políticos y exfuncionarios de quienes la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos presentó cargos por presuntos delitos de narcotráfico: esta acusación derivó en la petición de extradición con urgencia de las personas acusadas, para llevar un proceso legal en el país vecino.
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En las imágenes se observa la leyenda "Narcopolítico identificado"; los nombres de los políticos; Sinaloa, el estado donde fungen; sus cargos y las iniciales C.D.S (Cártel de Sinaloa).
Un usuario de X de nombre Miguel Meza señaló la noche de ayer que serían pegadas las estampas y señaló que hasta que Rocha Moya no esté en la cárcel, lo sentencien en México o lo extraditen, no dejarían de insistir, sin especificar el nombre o identidad del movimiento.
Indicó que pegarían estampas monumentales y citó a las 08:00 am frente a la Estela de Luz sobre Reforma.
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La exposición compuesta por 15 estampas monumentales hace un recorrido por la historia de los mundiales desde México 70 hasta la edición 2026, de la cual, México es uno de los tres países sede.
EL UNIVERSAL realizó un recorrido en Paseo de la Reforma para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el evento deportivo y el contexto político mexicano, de cara a la inauguración de la Copa FIFA 2026.
Renato Carrega opinó sobre el Mundial 2026 que "es una cosa confusa, pero en balance va a ser bueno para México y lo apoyo"; no obstante, señaló que el contexto político nacional es algo muy preocupante en este momento y que seguramente pasará a mayores en las siguientes horas o días.
Indicó que la situación mundial es complicada y son tardadas las decisiones de las sedes mundialistas, por lo que no ve posibilidad de dar marcha atrás y se tendrá que hacer lo mejor posible para balancear la situación, sobre todo la nacional, ya que es preocupante y no se debe ignorar ni tapar con la bienvenida de los extranjeros que vienen al evento mundialista.
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Calificó de creativa la intervención en la exposición de estampas monumentales, pues consideró que es una manera de llamar la atención y cumplir con el objetivo.
Jair Jared, comentó que, aunque no está interesado en los deportes en general, sí considera que los proyectos en torno al Mundial 2026 afectan en el tema de movilidad y transporte, así como en la seguridad para los mexicanos; como ejemplo, mencionó que en el Sistema de Transporte Colectivo Metro se pudo llevar a cabo la remodelación de estaciones con mayor anticipación, no obstante, las personas con discapacidades tienen dificultades para acceder a los espacios creados para ellas.
Respecto a las estampas pegadas en las imágenes de futbolistas sobre Paseo de la Reforma, señaló que "si bien está bien alzar la voz, con algo tan pequeño no se va a hacer la diferencia".
Con información de Mauricio Contreras y Sahar Palmieri
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