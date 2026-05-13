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El Consejo de Cultura de Atlaco en Jalisco anunció la visita de los lamas del Tíbet a , con el objetivo de sembrar la paz y reactivar la economía y la actividad turística, luego de la detención de Nemesio Oseguera Cervantes en febrero, que asoló la región.

Tan solo de 2022 a la fecha, al menos tres operativos militares contra el Cártel Jalisco Nueva Generación () han colocado a Tapalpa en el radar del narcotráfico y golpeado su principal actividad económica: el turismo.

Ante ello, empresarios locales aseguran que, tras las incursiones federales, la seguridad desaparece y las consecuencias las sufren los negocios, porque frena la llegada de turistas a la región.

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En ese contexto y bajo el eslogan “Tapalpa es paz mundial”, los lamas acudirán del 12 al 17 de mayo, donde realizarán diversas actividades, entre las que destacan el “Ceremonial del agua en honor a Tláloc”, a llevarse a cabo el 16 de mayo en el Complejo Franciscano.

“El ceremonial se realiza para bendecir las semillas, para pedir el buen temporal de lluvias, por la paz de Tapalpa y la paz mundial”, expresaron.

“La presencia de los lamas viene a reafirmar nuestro compromiso en Tapalpa para sembrar paz en nuestro territorio con acciones precisas en nuestro cotidiano que ayuden a todos nuestros cuerpos y el cuidado de nuestro territorio, especialmente el cuidado del agua”, agregaron.

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Durante su visita también impartirán charlas, ponencias y talleres para niñas, niños y familias; realizarán actividades de reforestación, yoga, danza y artes escénicas, así como exposiciones fotográficas, presentaciones de libros, tianguis artesanales, entre otras.

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