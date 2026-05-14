La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la legendaria banda irlandesa U2 sorprendieron este jueves a decenas de niñas y niños durante la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle, torneo internacional que promueve la inclusión social y la defensa de los derechos de la infancia en situación de calle.

La inesperada aparición de la mandataria mexicana y del grupo encabezado por Bono provocó aplausos y ovaciones entre los participantes provenientes de distintos países, quienes se encuentran en México para competir en este certamen que combina actividades deportivas y espacios de diálogo sobre los desafíos que enfrentan millones de menores en condiciones de vulnerabilidad.

La visita de U2 a México ha generado gran expectación en los últimos días.

Presidenta Claudia Sheinbaum y la banda U2 asisten a Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle (14/05/2026). Foto: Especial

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La agrupación se encuentra en la Ciudad de México filmando el video musical de su nueva canción, “Street of Dreams”, en calles del Centro Histórico, particularmente en la zona de la Plaza de Santo Domingo.

En el marco de esta estancia, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina, recibió a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde les entregó artesanías con forma de ajolote y los invitó formalmente a ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los escenarios públicos más emblemáticos de América Latina.

La pelota debe rodar como una señal de paz, pide Sheinbaum

"Que ruede el balón por la paz", fue el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle, al convocar a que el futbol se convierta en un símbolo de encuentro entre los pueblos y no de lujo, dinero o poder.

“Queremos un mundo donde no suenen las armas, sino la música; donde no reine el miedo, sino la alegría. Un mundo guiado por la cooperación, la fraternidad y la esperanza”, expresó la mandataria.

Ante representantes de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia, y la banda U2, Sheinbaum afirmó que la pelota debe rodar como una señal de paz y reconciliación.

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“Que ruede la pelota, no como símbolo de lujo, dinero o poder, sino como símbolo de paz y de encuentro. Que ruede la pelota donde alguna vez pudo haber rodado el dolor, para que nunca más la guerra le robe la esperanza a la humanidad”, señaló.

En el Teatro Hidalgo, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la Presidenta destacó que México es un país generoso y fraterno, valores que, dijo, provienen de los pueblos originarios y forman parte de la identidad nacional y del actual gobierno.

“Que el amor del pueblo de México, su anhelo permanente de libertad, la dignidad de su gente y la inmensa riqueza de su cultura iluminen el camino poderoso de la paz, de la fraternidad universal y de un futuro compartido entre las naciones”, manifestó.

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La titular del Ejecutivo también convocó a trabajar de manera conjunta para construir un mundo más justo.

“Soñemos y trabajemos juntos, en cada rincón del planeta, para que el amor deje atrás a la avaricia. Que calle la violencia, que suene la música, la alegría de los pueblos y también el grito apasionado del gol”, concluyó.

En el acto estuvieron presentes el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo; la representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas; así como integrantes de la organización Copa Mundial de Niños de la Calle.

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