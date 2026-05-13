Los fans de U2 vivieron un auténtico “Beautiful Day” en el corazón de la Ciudad de México. Desde las primeras horas de este miércoles, decenas de seguidores recorrieron las calles del Centro Histórico con la esperanza de encontrarse con Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., quienes continúan con las grabaciones de su nuevo videoclip.

Las expectativas comenzaron muy temprano, cuando videos de la banda comenzaron a circular en redes sociales. En ellos se les podía ver arriba de un autobús turquesa, mientras se trasladaban desde 5 de mayo hasta la zona de Santo Domingo.

Pero la sorpresa más grande llegó horas después, a las afueras del MIDE (Museo Interactivo de Economía), donde varios admiradores pudieron ver de frente a los músicos irlandeses y hasta conseguir una foto del recuerdo.

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Israel fue uno de los pocos afortunados que, tras varias horas de espera, pudieron cumplir sus sueños: estar cerca de sus ídolos y hasta tener sus autógrafos.

“Llegamos temprano y estuvimos en primera fila. Cuando salió Bono del MIDE fue a nuestra zona y fuimos de los primeros a los que les firmó”, contó emocionado a EL UNIVERSAL.

Para el joven este momento tuvo un significado sumamente especial, pues la última vez que pudo verlos en vivo fue en 2017 (hace casi nueve años), cuando se presentaron en el entonces Foro Sol.

“¡Es una banda legendaria!. Desde esa vez no los veía. Voy a enmarcar la camisa que me firmaron”, agregó entusiasmado.

Antes de abandonar el lugar, Bono se dio tiempo de agradecer todo el cariño que recibió de su público y entre gritos de "¡México, México!" se abrió paso para abordar una camioneta negra que ya lo esperaba.

Pero la euforia no terminó ahí, la ola de gente continuó coreando sus nombres, agitando sus manos y capturando el momento con sus celulares, mientras la banda se despedía desde las ventanas de los autos.

Parte del equipo de producción permaneció en las inmediaciones del Club de Periodistas de México, donde se espera que continúen las grabaciones acompañadas de escenarios emblemáticos del Centro Histórico

Desde ayer, la presencia de U2 en la capital ha provocado una auténtica movilización entre sus admiradores. Incluso, pese a que la lluvia obligó a detener momentáneamente las grabaciones, cientos de personas permanecieron en la zona hasta que la banda apareció en el balcón de uno de los edificios para ofrecer un pequeño palomazo.

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