Más Información

Van 18 detenidos por asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; algunos son de un grupo delictivo que opera en CDMX y Edomex: SSC

Van 18 detenidos por asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; algunos son de un grupo delictivo que opera en CDMX y Edomex: SSC

EU amplía cargos contra "El Jardinero", segundo al mando del CJNG; lo acusa de tráfico de metanfetamina y lavado de dinero

EU amplía cargos contra "El Jardinero", segundo al mando del CJNG; lo acusa de tráfico de metanfetamina y lavado de dinero

"Se les olvida la más importante, pedir pruebas": Sheinbaum sobre caso Rocha Moya; pide juicio justo para gobernador con licencia

"Se les olvida la más importante, pedir pruebas": Sheinbaum sobre caso Rocha Moya; pide juicio justo para gobernador con licencia

PVEM perfila a Ruth González, esposa del actual gobernador, como candidata en San Luis Potosí; descarta que sea nepotismo

PVEM perfila a Ruth González, esposa del actual gobernador, como candidata en San Luis Potosí; descarta que sea nepotismo

FIFA recibe al Estadio Banorte para el Mundial de 2026; cambia de nombre a Estadio Ciudad de México

FIFA recibe al Estadio Banorte para el Mundial de 2026; cambia de nombre a Estadio Ciudad de México

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

A casi un año del asesinato de los colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y Pepe Muñoz, el secretario de Seguridad Ciudadana, , dio a conocer que a la fecha suman 18 personas detenidas por este suceso.

Además, precisó que el año pasado fue asesinado en Morelos un integrante del grupo delictivo relacionado con este crimen, quien participó recargando teléfonos celulares que se utilizaron para la ejecución.

“Al día de hoy, derivado del desarrollo de la investigación, como resultado de las diferentes acciones operativas, han sido detenidas 18 personas”, dijo.

Lee también

Precisó que hasta ahora “se han recabado suficientes elementos” para determinar que 6 de los detenidos tuvieron participación material en los hechos, mientras que uno de ellos, presuntamente, fue parte activa de la célula de ejecución. El resto de los detenidos presuntamente realizaron funciones de planeación y comunicación para la ejecución, por ejemplo, conseguir vehículos, gestionar la obtención de placas apócrifas y recargar teléfonos que fueron usados durante la operación.

Asimismo, afirmó que “una parte sustancial de esta operación” fue ejecutada por integrantes de un grupo delictivo identificado con operaciones en la y el ; sin embargo, no dio más detalles al respecto, para mantener el sigilo de la investigación.

Lee también

Respecto a la persona asesinada meses después de los hechos, Vázquez Camacho precisó que el móvil podría estar relacionado con la propia actividad delictiva que realizaba o porque algunos de los otros detenidos creyeron que este sujeto “habría facilitado su identificación y captura por haber cometido diversos errores operativos”.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]