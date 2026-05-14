A casi un año del doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ocurrido el 20 de mayo de 2025, la mandataria capitalina reconoció que aún falta por esclarecer y hacer justicia en el caso, pero afirmó que no se ha dejado de investigar.

“Falta por esclarecer, falta por seguir haciendo justicia, aún tenemos un camino por recorrer. Reconozco el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reconozco el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, reconozco a sus titulares y a sus equipos que han sido fundamentales para avanzar en la investigación”, dijo.

Tras recordar el trabajo que realizó junto a Pepe Muñoz, con quien dijo, trabajó por más de 30 años y con Ximena Guzmán, a quien conoció 15 años antes de su asesinato, la mandataria capitalina aseveró que la pérdida de ambos “es irreparable”.

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“No vamos a cesar en la búsqueda de los responsables de este crimen. Conocer la verdad y garantizar justicia es un compromiso irrenunciable que tenemos con sus familias; con los compañeros, compañeras, con la ciudad y con todos. No habrá olvido, no habrá impunidad, habrá justicia para Pepe y Ximena”, afirmó.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde las autoridades de seguridad capitalinas dieron un informe de los avances en la investigación, Brugada Molina agradeció a las personas que han participado en la investigación del caso.

“Pepe y Ximena fueron personas valientes, brillantes, y profundamente comprometidos, fueron nuestros compañeros históricos de lucha, de trabajo y de esperanza”, recordó.

LL