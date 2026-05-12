El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) Pablo Vázquez Camacho reconoció que el fin de semana pasado “fue complejo” respecto a los distintos hechos violentos que se reportaron en varios puntos de la Ciudad de México —incluida una balacera que se suscitó en Iztapalapa durante una celebración por el 10 de mayo que dejó tres muertos— en tres de los cuales, puntualizó, hubo más de una más de un víctima de homicidio.

“En efecto, el fin de semana fue complejo. Queremos, como siempre, expresar nuestra solidaridad y condolencias con las víctimas, sobre todo con las víctimas de violencia”, dijo.

Durante la conferencia de prensa de este martes de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario puntualizó que hubo tres hechos en los que se registró más de una persona asesinada, lo que explica que se haya incrementado el número de víctimas.

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Tendencia de delitos va a la baja

Sin embargo, el secretario aseguró que en términos generales, la tendencia en la CDMX, respecto a los delitos va a la baja, con un primer cuatrimestre de 2026 con disminución en los homicidios “de manera global”.

“Vemos una reducción sistemática de la violencia desde el 2019 y esa tendencia continúa. Llevamos un primer cuatrimestre con una disminución en los homicidios, de manera global. Pero tenemos días como estos días que, por supuesto, son un llamado de atención y un llamado a redoblar esfuerzos”, señaló.

Vázquez Camacho reconoció a los elementos de Seguridad que brindaron atención luego de los diversos hechos violentos que se suscitaron en la capital, pues explicó que particularmente el domingo 10 de mayo, de seis eventos en los que se registraron homicidios, hubo detenciones en seis de ellos.

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“De un total de seis eventos que tuvimos de homicidio, hubo detenciones en cinco de estos eventos, incluido el de quizá mayor impacto, que fue el que ocurrió en el sector Quetzal, donde en una agresión, tres personas perdieron la vida y un grupo considerable resultó lesionada, se estaba llevando a cabo un festejo, el festejo de una adulta, de una mujer que había cumplido años”, indicó.

El secretario puntualizó que derivado de las acciones de la policía, se detuvo a dos personas detenidas, que están vinculadas a uno de los vehículos que llegaron antes de la agresión; además, este lunes se detuvo a dos personas relacionadas con la motocicleta que se utilizó en la ejecución.

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