Toluca, Edomex.- La mañana de este martes durante la conferencia Mañanera del Pueblo, se dio a conocer que en el Estado de México se han reducido los homicidios en un 55 por ciento, entre septiembre del 2024 y abril del 2026.

En la exposición de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre incidencia delictiva, se informó que el Estado de México pasó de registrar un promedio de 6.6 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 3 casos diarios en abril de este año, lo que refleja una disminución sostenida mes con mes.

La baja en este delito ocurre en el contexto del fortalecimiento de operativos regionales y despliegues coordinados en distintos municipios mexiquenses, particularmente en zonas prioritarias por su concentración poblacional e incidencia delictiva.

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En los operativos han participado corporaciones de los tres niveles de gobierno. Fotos: Especiales.

En estas acciones participan corporaciones federales, estatales y municipales, con apoyo de herramientas de videovigilancia, patrullajes y células de investigación, se consigna en un comunicado.

Las Mesas de Paz encabezadas diariamente por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez forman parte de la estrategia de seguimiento permanente a la incidencia delictiva.

En estas reuniones las autoridades de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) revisan avances operativos y definen acciones conjuntas para atender delitos de alto impacto en distintas regiones de la entidad.

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De acuerdo con cifras oficiales, el Estado de México pasó de registrar un promedio de 6.6 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 3 casos diarios en abril de este año. Fotos: Especiales.

La reducción de homicidios dolosos ocurre de manera paralela a otras estrategias de seguridad implementadas en el Estado de México, especialmente en municipios de la Zona Oriente, donde también se han reportado disminuciones en el robo de vehículos y un reforzamiento de la presencia operativa para combatir delitos de alto impacto.

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