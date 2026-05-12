Toluca, Méx.- El presidente de la comisión de Límites Territoriales del Estado de México y Municipios de la 62 Legislatura, Román Francisco Cortés Lugo, informó que en este mes quedará resuelto el conflicto territorial entre Tonatitla, Tecámac y Jaltenco, pero advirtió que no obedece a la presión social, sino porque el proceso está llegando a su término.

El legislador de Morena aseguró que la comisión ha mantenido una constante comunicación con los ejidatarios, con el comisariado ejidal y con el presidente municipal de Tonanitla, quienes se mostraban conformes con el proceso legal que seguía el conflicto territorial.

“Nos llama la atención que se haya hecho esta situación (el bloqueo vial) cuando el procedimiento sigue en curso y está dentro de los tiempos legales, se ha tenido comunicación con las partes, incluso hicieron un comunicado conjunto el comisariado y ciertos ejidatarios de que no están de acuerdo con el cierre porque todo sigue su procedimiento y se les ha atendido 100 por ciento”, señaló en entrevista.

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Refirió que el conflicto de límite territorial entre Tonanitla y Tecámac data desde el 2023, fecha en el que el procedimiento inició de manera formal dentro del Congreso Local.

Hasta el momento, dijo, ya se han realizado levantamientos en campo, se han analizado resoluciones históricas y se ha recabado la documentación necesaria, por lo que en este mes se estará emitiendo el dictamen correspondiente.

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“Estamos viendo si esta semana o la próxima sacamos el dictamen de estos municipios, pero que quede claro que no lo estamos haciendo por la presión social, estamos en tiempos”, precisó.

Actualmente, la comisión tiene en análisis 28 diferendos limítrofes, los cuales aseguró que se estarán resolviendo conforme a derecho, “lo que hemos estado haciendo aquí en límites territoriales por instrucción del presidente de la Junta de Coordinación Política y de la gobernadora es atender principalmente los temas ciudadanos más allá de los políticos o de los intereses que puedan tener terceros”.

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JACL/cr