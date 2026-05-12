La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que está de acuerdo con la definición de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que se respete el calendario escolar 2025-2026 y las clases concluyan el 15 de julio próximo.

No obstante, la mandataria capitalina sostuvo su petición de que el día de la inauguración del Mundial 2026, que tendrá lugar el próximo 11 de junio, sea inhábil.

“Públicamente digo que estoy de acuerdo en que se respete el calendario escolar. Es muy importante decir la preocupación de sectores, de las madres de familia sobre los cuidados, así que apoyamos plenamente que se mantenga el calendario previamente aprobado”, dijo.

La mandataria capitalina sostuvo su petición de que el día de la inauguración del Mundial 2026 sea inhábil. Foto: Especial

Lee también Diputada del PVEM propone castigar hasta con 9 años de prisión a conductores que maten a un animal y huyan; busca sancionar indiferencia

En conferencia de prensa, Brugada Molina advirtió que ella no propuso que se suspendieran las clases ni que se recorriera el calendario escolar con motivo del Mundial, pero sostuvo su petición para que el día de la inauguración sea inhábil “para que la población pueda vivir ese día el Mundial y no sólo los que van a al Estadio”, precisó.

“Lo que yo he dicho y lo sostengo es que el día de la inauguración fuese un día inhábil, nunca dije: propongo que se suspendan las clases o que yo propuse que se recorriera el calendario”, indicó.

En la alcaldía Azcapotzalco, la mandataria capitalina rechazó las versiones en las que se ha mencionado que ella pidió a la población de la CDMX quedarse en sus casas para que los turistas puedan pasear ese día, a lo que respondió que “de ninguna manera” es así, pues por el contrario, se ha promovido que se viva un Mundial social, con festivales futboleros y canchas de futbol.

Lee también Vecinos afectados por caída de antena en GAM exigen dictamen estructural; empresa negocia reparaciones

“Por un lado, que quede bastante claro, lo que yo he dicho y lo sostengo: ese día propongo que sea inhábil; segundo, lo que queremos para la Ciudad de México, para la inauguración y para los 39 días del Mundial, es que la población viva otro Mundial”, indicó.

vr/cr