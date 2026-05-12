La diputada local del PVEM Rebeca Peralta propuso castigar con hasta nueve años de prisión a los automovilistas que, después de atropellar y matar a cualquier especie animal, huyan del lugar.

La legisladora presentó una reforma al Código Penal local para que también se tipifique el delito de omisión de auxilio a animal atropellado, para imponer una pena de hasta dos años de prisión al conductor que cause lesiones a un animal y se retire del lugar sin prestarle auxilio o sin realizar las acciones necesarias para garantizar que reciba atención.

“Hay algo que la ley todavía no castiga de manera específica: atropellar a un animal y abandonarlo a su suerte. Hoy en la Ciudad de México una persona puede atropellar a un perro, a un gato o a cualquier animal, darse a la fuga, dejarlo agonizando en la calle y no existe un delito específico por omitir el auxilio. Lamentablemente esta realidad nos obliga a fortalecer la ley ante conductas que se han normalizado de manera alarmante”, comentó desde tribuna.

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Recalcó que esta iniciativa no busca criminalizar accidentes desafortunados, sino sancionar la indiferencia ante un animal herido. “El abandono de un animal herido eso es lo que buscamos sancionar. Lo mínimo que debe hacer una persona después de atropellar a un animal es asumir responsabilidad y pedir ayuda, porque muchos de estos animalitos atropellados pueden sobrevivir si reciben atención médica inmediata”.

Peralta añadió que países como Alemania, Suiza y España ya cuentan con disposiciones legales para obligar a los conductores a detenerse y reportar accidentes que involucren animales.

“Muchos animales no mueren únicamente por el atropellamiento, sino por el abandono posterior. Mueren porque alguien decidió irse, porque alguien creyó que no tenía obligación alguna de detenerse o pedir ayuda”, expresó.

vr