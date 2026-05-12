A partir de este miércoles iniciarán las comparecencias de alcaldes en el Congreso de la Ciudad de México.

Las y los ediles están citados por las comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales; Gobierno y Políticas Públicas; y la de Administración Pública Local para que informen el estado que guarda su administración y sus acciones de gobierno.

Las comparecencias, que serán dos por día y por orden alfabético, se realizarán los días miércoles, viernes y lunes a las 10:00 y 13:00 horas.

El miércoles 13 de mayo asistirán los alcaldes de Álvaro Obregón y Azcapotzalco, Javier López Casarín y Nancy Núñez, respectivamente. El viernes 15 será el turno del edil de Benito Juárez, Luis Mendoza, y del titular de Coyoacán, Giovani Gutiérrez.

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El lunes 18 de mayo comparecerán los alcaldes de Cuajimalpa y Cuauhtémoc, Carlos Orvañanos y Alessandra Rojo de la Vega, respectivamente. En tato, el miércoles 20 de mayo será el turno de Janecarlo Lozano y Lourdes Paz, titulares de Gustavo A. Madero e Iztacalco, respectivamente.

El viernes 22 de mayo está citada la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, y el titular de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado. En tanto, el lunes 25 de mayo comparecerán los ediles de Miguel Hidalgo y Milpa Alta, Mauricio Tabe y Octavio Rivero, respectivamente.

Por último, el miércoles 27 de mayo acudirán a Donceles y Allende Berenice Hernández, de Tláhuac, y Gabriela Osorio, de Tlalpan. Dos días después, el viernes 29 de mayo, será el turno de las alcaldesas de Venustiano Carranza y Xochimilco, Evelyn Parra y Circe Camacho, respectivamente.

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Todas estas comparecencias se realizarán en el Salón Heberto Castillo. El formato para dichos encuentros es el siguiente: mensaje de bienvenida de las comisiones unidas, intervención de los titulares de las alcaldías, intervención de los diputados, réplica de los ediles, contrarréplica de los legisladores y un mensaje final del alcalde o alcaldesa.

Hace unos meses, algunas comparecencias de alcaldes y alcaldesas en materia presupuestal se tornaron complicadas, principalmente la de Alessandra Rojo de la Vega. En tanto, la de Mauricio Tabe no se realizó.

LL