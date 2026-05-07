La colocación de un bazar, para apoyar a víctimas de diversos delitos, al interior del Congreso de la Ciudad de México generó un nuevo choque entre diputados de Morena y el PAN.

Ayer en redes sociales, la legisladora panista Daniela Álvarez calificó este bazar, colocado sobre uno de los pasillos principales del Congreso afuera del Salón ‘Luis Donaldo Colosio’, como un tianguis, pues se vendía ropa, flores, mochilas, paletas de hielo y hasta botanas.

Este adjetivo molestó e indignó a las legisladoras morenistas, quienes durante la sesión de hoy criticaron los dichos de la panista.

MORENA ama tanto el ambulantaje, que en lugar de crear condiciones laborales dignas, ahora "prestan" espacios en el @Congreso_CdMex para hacer un tianguis. @XochitlBravoE ¿esto entienden por trabajo digno? son una vergüenza. ¡Todo lo que tocan, lo echan a perder! pic.twitter.com/ZiRAQ3miN8 — Dany Alvarez (@DanyAlvarezca) May 6, 2026

Lee también CDMX registra muy mala calidad del aire; alertan por altos niveles de radiación ultravioleta

“De esa publicación vimos que llamaron de manera despectiva tianguis a una actividad que se realizó en el marco de un convenio de colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México… allá afuera había mujeres y familias víctimas indirectas de feminicidio y de otros delitos, que vinieron aquí a tocar la puerta de este Congreso para intentar reconstruir su vida y allegarse de recursos con acompañamiento institucional”, dijo la coordinadora de Morena Xóchitl Bravo, quien recalcó que el Congreso local es “la casa del pueblo”

Como respuesta, el coordinador panista Andrés Atayde recalcó que no buscan estigmatizar, sino que haya orden al interior del Congreso.

“Con qué criterios, y nada contra las personas, pero con qué criterios son esas personas y no otras, pues mejor abramos la casa del pueblo a todas y a todos y que estén ahí arriba también y acá, y acá y acá, pero eso sí, cuando suceda una emergencia, como es un sismo, no nos hagan responsables, que se hagan responsables los que por querer, tal cual lo hacen con la política social, por andar queriendo quedar bien con sus sectores y con su gente, la protección civil pasa a segundo término”, apuntó.

La diputada Diana Sánchez Barrios criticó que se estigmatice a los comerciantes populares. Foto: Especial

Lee también Delfina Gómez fortalece atención médica en Edomex; incorporan a mil 500 trabajadores de la salud

La diputada Diana Sánchez Barrios criticó también que se estigmatice a los comerciantes populares.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, apuntó que el Congreso local parece una “anarquía”, pues no se han querido organizar para realizar actividades, ni para limitar el número de asistentes al pleno, por lo que ya tomó una determinación.

“Creo que el disgusto que tuvo algún legislador el día de ayer es que fue en una corraleta aledaña a sus oficinas. Bueno, y el día de mañana tenemos en otro lado y hemos tenido también arriba… previo a que cada uno de los diputados me presente una solicitud de una exhibición o de un grupo, ya no va a ser ni con 72 horas porque voy a pedir que se haga el estudio de protección civil para ver si es permisible”, indicó.

Jesús Sesma apuntó que el Congreso local parece una “anarquía”. Foto: Cortesía.

Lee también Director del Metro supervisa el mantenimiento de la Línea 2; se reforzó con miras al Mundial

Ana Buendía, presidenta de la Comisión Especial de Atención a Víctimas pidió que la diputada Daniela Álvarez ofreciera una disculpa pública por llamar tianguis al bazar.

“Este espacio en el lobby no es sólo para vender productos, es un espacio de reparación integral, ayudamos a las víctimas directas e indirectas de delitos de alto impacto a recuperar su autonomía económica y sobre todo a su bienestar emocional”, señaló.

vr