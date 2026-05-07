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Este jueves 7 de mayo de 2026, la calidad del aire es muy mala con nivel de riesgo muy alto para la salud en la y zona conurbada.

Al corte de las 16:00 horas, el (Simat) reportó muy mala calidad del aire por ozono en las estaciones Centro de Ciencias de la Atmósfera y Ajusco Medio, ubicadas en las Coyoacán y Tlalpan.

Además, se reportó mala calidad del aire en 17 estaciones localizadas tanto en la CDMX y el Estado de México.

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A lo largo de este también se ha reportado alto índice de radiación ultravioleta, por lo que se recomienda a la población ponerse bloqueador y usar gorra o sombrero.

vr/rmlgv

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