Toluca, Méx.-En el Estado de México quedó prohibida la experimentación con animales en escuelas de nivel primaria y secundaria, así como su venta en vía pública; además, quienes tengan animales bajo resguardo deberán garantizar alimentación, atención médica y cuidados básicos.

La medida forma parte de la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, aprobada por la LXII Legislatura mexiquense, la cual establece sanciones para quienes incumplan con las obligaciones de protección y bienestar animal.

La legislación también regula las actividades de trabajo, espectáculo, exhibición y transporte de animales.

Los animales comercializados deberán contar con certificado de salud y bienestar. Foto: Especial

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En el caso de animales utilizados para trabajo, la norma prohíbe cargas fuera de límite, jornadas prolongadas y actividades cuando presenten enfermedades o lesiones.

Para espectáculos y exhibiciones, la ley establece que será necesaria una autorización especial.

En materia de transporte, las disposiciones obligan a evitar golpes, hacinamiento y condiciones que generen sufrimiento, además de garantizar alimento, descanso y condiciones adecuadas durante los traslados.

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La nueva legislación también establece que los animales comercializados deberán contar con certificado de salud y bienestar.

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