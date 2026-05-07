Horas después del ataque armado en el que fue herido Juan Torres Velázquez, “El Tuna”, presunto líder de una célula delictiva que operaba en la alcaldía Gustavo A. Madero, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a siete personas posiblemente relacionadas con la agresión.

De acuerdo con la SSC, los hechos derivaron del seguimiento realizado por monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte, luego de que se reportara a un hombre lesionado por disparos de arma de fuego a bordo de un vehículo estacionado en la calle 318, en la colonia Nueva Atzacoalco.

Tras el ataque, familiares del lesionado lo trasladaron a un hospital; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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Las autoridades capitalinas implementaron un cerco virtual mediante cámaras de videovigilancia, con el que lograron ubicar una motocicleta presuntamente utilizada por los agresores, la cual se dirigía hacia los límites con el Estado de México.

El seguimiento llevó a los oficiales hasta un inmueble ubicado en la calle Norte, en la colonia Del Obrero, también en Gustavo A. Madero, donde observaron a varias personas manipulando envoltorios con características similares a las utilizadas para la venta de droga.

Durante una revisión preventiva, los policías aseguraron un arma de fuego corta con un cargador y ocho cartuchos útiles, además de 100 dosis de aparente marihuana y dinero en efectivo.

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En el lugar fueron detenidos cuatro hombres de 18, 28, 35 y 36 años de edad. Posteriormente, un hombre y una mujer, ambos de 26 años, salieron de una vivienda e intentaron impedir la acción policial, por lo que también fueron arrestados tras agredir a los uniformados.

Caen siete presuntos implicados en ataque contra “El Tuna”. Fotos: especiales

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y su posible relación con el ataque armado ocurrido en Nueva Atzacoalco.

mahc/LL