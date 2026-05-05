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Vecinos de Azcapotzalco exhibieron un presunto abuso policial en contra de un trabajador de limpia.
En un video que circula en redes sociales se observa a policías intentando llevarse al trabajador, mientras vecinos de la colonia Santo Tomás lo defienden.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que estos hechos se registraron este 4 de mayo cuando los uniformados realizaban un recorrido de reforzamiento de seguridad en la calle Acalotenco. En el punto un camión de limpia no permitió el acceso al convoy, y uno de los trabajadores comenzó a decir palabras altisonantes y escupiendo la camioneta oficial en repetidas ocasiones.
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“Al descender del vehículo para tratar de dialogar con él, el ciudadano se negó a retirarse y agredió físicamente a un policía, por lo que fue controlado para contener los golpes; después de varios minutos, el camión de limpia fue retirado del lugar, en tanto algunos vecinos de la zona comenzaron a grabar las acciones”, señaló la SSC.
De los hechos tomó conocimiento personal de la Dirección General de Asuntos Internos para evaluar la actuación policial y que los oficiales rindan su declaración.
La alcaldía Azcapotzalco apuntó que dará puntual seguimiento al proceso, y pidió a todo servidor público actuar con responsabilidad y respeto a la ley “Confiamos en que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y garantizar que se actúe conforme a la ley”.
vr/cr
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