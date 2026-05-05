Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) aprehendieron a Aldo “N”, acusado de haber prendido fuego al perro de su expareja, causándole la muerte, el 26 de noviembre de 2024, en un domicilio de la colonia El Ocotal, alcaldía La Magdalena Contreras.

De acuerdo con la investigación, Aldo brincó la barda de la casa de su expareja y una vez al interior discutió con ella, tras lo cual roció con gasolina a la mascota y le prendió fuego.

La FGJ informó que las indagatorias permitieron reconstruir los hechos, además de que a través de entrevistas con la víctima y otros testigos, dictámenes periciales en veterinaria forense, se documentó que el animal sufrió quemaduras de primer, segundo y tercer grado, con una extensión de más del 25 % del cuerpo del perrito.

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Los peritajes concluyeron que las lesiones derivaron en la muerte de la mascota.

Tras lo anterior, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez de control la orden de aprehensión en contra de Aldo, la cual fue otorgada y cumplimentada el 4 de mayo de 2026 en la alcaldía Tláhuac.

Agentes de la Policía de Investigación de la FGJ trasladaron al imputado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde la autoridad judicial determinará su situación jurídica.

LL