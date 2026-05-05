A casi 10 años del feminicidio de Mónica, ocurrido en 2016 en la colonia Obrera, un juez dictó sentencia de 30 años de prisión contra Rafael “N”, responsable del asesinato de su expareja al interior de un hotel.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación integral del daño a favor de los familiares de la víctima.

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron el 17 de junio de 2016, cuando la mujer fue atacada con un arma punzocortante, lo que le provocó la muerte. A partir de dictámenes periciales y testimonios, el Ministerio Público logró acreditar la participación de Rafael “N” en el crimen.

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Tras varios años prófugo, el acusado fue detenido en enero de 2021 en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que se obtuviera la orden de aprehensión correspondiente.

Durante el proceso judicial, la fiscalía capitalina presentó las pruebas necesarias para sostener la acusación y lograr la sentencia condenatoria.

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