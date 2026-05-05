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Un grupo de aproximadamente 60 trabajadores de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México realiza un bloqueo la mañana de este martes 5 de mayo sobre Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La protesta se lleva a cabo a la altura de la colonia Tránsito, entre la calle José Joaquín Arriaga, donde los manifestantes cerraron la circulación con dirección al norte, generando afectaciones viales.

De acuerdo con los inconformes, la movilización responde a descuentos que califican como injustificados, aplicados vía nómina durante el año 2025.

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Los trabajadores exigen una revisión de sus percepciones salariales y la devolución de los montos retenidos.

Elementos de tránsito realizan cortes a la circulación en la zona para desviar a los automovilistas, mientras que los manifestantes permanecen el sitio a la espera de entablar diálogo con autoridades capitalinas.

LL

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