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Un hombre identificado como Juan, alias “El Tuna”, presunto líder de una célula delictiva vinculada con despojo, extorsión, tiroteos y homicidios en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue atacado a balazos y perdió la vida horas después de ser ingresado a un hospital.
De acuerdo con reportes preliminares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías tomaron conocimiento de una persona lesionada que se encontraba a bordo de un vehículo estacionado en el cruce de las calles 309 y 318, en la colonia Nueva Atzacoalco.
El herido fue auxiliado por sus familiares, quienes lo trasladaron por sus propios medios a un nosocomio a bordo de otro automóvil. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones por impactos de arma de fuego, más tarde se confirmó su fallecimiento.
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Primeras versiones señalan que la agresión fue perpetrada por sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes tras el ataque, huyeron con dirección hacia el Estado de México.
Autoridades capitalinas ya realizan el análisis de cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables y dar seguimiento a su ruta de escape.
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JACL/cr
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