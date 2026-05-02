La familia de Abril Pérez Sagaón, mujer que fue asesinada a tiros cuando viajaba en un auto por el Circuito Interior, no participará en el juicio contra cuatro de los presuntos implicados en el feminicidio.

A través de un comunicado, el hermano de Abril y su defensa legal acusaron que la determinación se debe a que “ya no existen condiciones mínimas de certeza, imparcialidad ni legalidad que permitan seguir este camino legal que ya habíamos recorrido”.

El 25 de noviembre de 2019, Abril viaja rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando fue asesinada desde otro vehículo.

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La familia de la víctima dijo que el juicio que iniciaría tentativamente el próximo 6 de mayo en contra de Aisha "N", Rodolfo Daniel "N", Juan Carlos "N", Oscar "N" y Maybeline "N", "al solicitarse reiniciar estos juicios prácticamente desde cero, echando a la borda más de 4 años de presentaciones en juzgados, revictimización y dolor”.

La familia de Abril asegura que no hay condiciones mínimas de imparcialidad ni legalidad. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Aseguraron que tras varios años no se ha detenido a Juan Carlos García Sánchez, el ex esposo de Abril, señalado públicamente como pieza clave en el suceso, además de que gente cercana a él, tampoco ha sido investigada por su presunta participación en el feminicidio.

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“Señalado públicamente como pieza central en la planeación de los hechos. Asimismo, diversas personas pertenecientes a su círculo cercano han sido señaladas como participantes directos en la preparación y ejecución del crimen, siendo acusadas directamente por uno de los autores materiales ya sentenciado. Pese a la gravedad de esos señalamientos, no han sido investigadas con la debida diligencia”, aseguraron en el comunicado.

Por lo anterior, la familia de Abril señaló que su ausencia es un acto de inconformidad frente a una acción jurídica que la verdad plena ni la justicia integral.

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JACL/cr