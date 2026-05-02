Un juez de control vinculó a proceso a David “N” por el delito de feminicidio en agravio de su entonces pareja sentimental, perpetrado dentro de un domicilio de la colonia Centro, alcaldía Venustiano Carranza, el 12 de octubre de 2025.

Asimismo, el juzgador fijó el plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias y dictó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que de acuerdo con un testigo, David y la víctima se encontraban en una reunión, ambos entraron al baño del inmueble y sostuvieron una discusión, tras la cual se escuchó un disparo.

El imputado huyó del lugar mientras que la víctima fue diagnosticada sin signos vitales por paramédicos que llegaron al lugar.

Tras las indagatorias, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión en contra del presunto responsable, quien fue capturado el pasado 23 de abril en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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