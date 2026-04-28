La alcaldía Venustiano Carranza festejó este fin de semana a los niños y niñas con el evento Nanolandia, que reunió a 25 mil personas en el estadio de beisbol Fray Nano.

La demarcación informó que en esta edición 2026 se rompió el récord de asistencia en relación con el evento del año pasado.

La edil Evelyn Parra organizó el Festival del Día del Niño y la Niña en dicho espacio que se convirtió en un sitio lleno de color, alegría y actividades para que miles de familias disfrutaran en un ambiente seguro y 100% familiar.

La alcaldía reportó que los asistentes disfrutaron de una amplia oferta de actividades recreativas totalmente gratuitas, como gotcha, tirolesa, función de lucha libre, conciertos con elencos infantiles, show de payasos, juegos de mesa gigantes, albercas, toboganes, brincolines y cañones de espuma, lo que permitió que cada asistente encontrara diversas opciones de entretenimiento.

Evelyn Parra comentó que las infancias son el mayor tesoro, por lo que su administración llevó a cabo uno de los eventos infantiles más relevantes de la Ciudad de México.

En él, además, se brindaron diversos alimentos e hidratación para todas las familias sin costo alguno, garantizando una experiencia incluyente y accesible para todas y todos, se informó.

A través de este tipo de iniciativas, la alcaldía Venustiano Carranza, gobernada por Evelyn Parra, reafirma su vocación de servicio hacia la ciudadanía, generando entornos que propician la convivencia familiar, el esparcimiento y el crecimiento pleno de niñas y niños, siempre en condiciones seguras y con dignidad.

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