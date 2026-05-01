Ecatepec, Méx.- Wendy, la enfermera que sobrevivió a un intento de feminicidio por parte de su expareja sentimental, ya recibe medidas de protección por parte de elementos de la policía municipal.

El gobierno de Ecatepec informó sobre la aplicación de las medidas, a petición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lo que incluye vigilancia constante en el domicilio, así como atención en cualquier situación de riesgo.

La Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la policía municipal ha brindado contención psicológica y asesoría jurídica, desde que tuvieron conocimiento del caso, agregó la autoridad municipal.

La Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la policía municipal ha brindado contención psicológica y asesoría jurídica. Foto: Especial

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“Elementos del sector 20 realizan vigilancia rotativa y constante en el domicilio de la víctima, así como el auxilio inmediato en caso de algún riesgo. Adicionalmente, la Unidad de Atención a Víctimas mantiene comunicación constante con los familiares para brindar apoyo inmediato y atención psicológica si lo requieren”, precisó el Ayuntamiento de Ecatepec.

Wendy explicó a medios de comunicación que fue el pasado 10 de marzo cuando el sujeto la agredió en una casa ubicada en el fraccionamiento La Guadalupana, lo que le causó múltiples heridas en órganos y en el rostro.

Y fueron los padres de su expareja quienes la llevaron al hospital de Las Américas, donde la abandonaron, de acuerdo a lo que narró Wendy.

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El pasado 27 de abril el sujeto fue detenido al interior de un grupo de Alcohólicos Anónimos, en el municipio de Atlacomulco, sitio en el que presuntamente intentó esconderse de la acción de la justicia.

La mujer mencionó que el hombre amenazaba con exhibir videos íntimos y con causarle daño a ella, a su hija o a su familia y aunque ya está detenido, teme a represalias por parte de la familia del presunto agresor.

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