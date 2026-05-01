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Zumpango, Méx.- Una mampara cayó durante un evento de toma de protesta de nuevos Comandantes de Zona Militar y Aérea Militar, en el que estuvo presente la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y Comandantes de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Un ventarrón movió la estructura que fue colocada con andamios en la Zona Militar de Santa Lucía, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Los funcionarios que se encontraban en el templete al comienzo de la ceremonia fueron advertidos y lograron detener entre todos la mampara.
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Después de evitar ser golpeados de lleno por la estructura, la ceremonia siguió con el programa estipulado, luego de que los invitados eligieron bajar del templete.
Rindieron protesta el General de Brigada Estado Mayor, Fernando Antonio Solares Lammel, como Comandante de la 37/a Zona Militar, y también el General de Ala Piloto Aviador Estado Mayor, Raúl Martínez Montiel, como Comandante de la 1/a Zona Aérea Militar.
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