Más Información

Caso Rocha: No hay elementos para detención provisional de funcionarios acusados, dice FGR; pide a EU ampliar información

Caso Rocha: No hay elementos para detención provisional de funcionarios acusados, dice FGR; pide a EU ampliar información

Casa Blanca considera “terminada” la guerra con Irán; la amenaza que el país persa representa "sigue siendo significativa”, dice

Casa Blanca considera “terminada” la guerra con Irán; la amenaza que el país persa representa "sigue siendo significativa”, dice

MC presenta ante el Congreso de Sinaloa solicitud de desafuero de Rubén Rocha; rechazan que sea tema electoral

MC presenta ante el Congreso de Sinaloa solicitud de desafuero de Rubén Rocha; rechazan que sea tema electoral

Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional

Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional

León XIV nombra a exinmigrante como obispo en EU; Evelio Menjivar fue detenido en México cuando intentó cruzar la frontera

León XIV nombra a exinmigrante como obispo en EU; Evelio Menjivar fue detenido en México cuando intentó cruzar la frontera

Caso Rocha: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención; "todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable", dice

Caso Rocha: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención; "todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable", dice

Zumpango, Méx.- Una mampara cayó durante un evento de toma de protesta de nuevos Comandantes de , en el que estuvo presente la gobernadora del Estado de México, , y Comandantes de la .

Un ventarrón movió la estructura que fue colocada con andamios en la Zona Militar de Santa Lucía, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los funcionarios que se encontraban en el templete al comienzo de la ceremonia fueron advertidos y lograron detener entre todos la mampara.

Lee también

Después de evitar ser golpeados de lleno por la estructura, la ceremonia siguió con el programa estipulado, luego de que los invitados eligieron bajar del templete.

Rindieron protesta el General de Brigada Estado Mayor, Fernando Antonio Solares Lammel, como Comandante de la 37/a Zona Militar, y también el General de Ala Piloto Aviador Estado Mayor, Raúl Martínez Montiel, como Comandante de la 1/a Zona Aérea Militar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]