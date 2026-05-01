El papa León XIV nombró obispo en Virginia Occidental a un exmigrante indocumentado en Estados Unidos, después de haber criticado la guerra en Irán y la política de inmigración del presidente Donald Trump.

El Vaticano anunció en un comunicado el nombramiento de Evelio Menjivar Ayala, de 56 años, actualmente obispo auxiliar en Washington, como obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental.

Nacido en El Salvador, Menjivar Ayala emigró a Estados Unidos en 1990, según la página web de la diócesis de Washington.

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Relató haber nacido en la pobreza y haber huido del conflicto armado en su país emigrando a Estados Unidos.

Detenido inicialmente en México cuando intentaba entrar en Estados Unidos, contó en una entrevista el año pasado que pagó un soborno para ser liberado y que cruzó la frontera por Tijuana.

Evelio Menjivar fue ordenado sacerdote en 2004.

El papa León XIV, nacido en Estados Unidos, recibió el mes pasado críticas de Trump -quien lo calificó de "débil"- después de considerar "inaceptable" la amenaza de destruir a Irán.

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También calificó la política del presidente estadounidense hacia los migrantes de "sumamente irrespetuosa" y pidió "tratar a las personas con humanidad".

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