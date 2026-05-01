Más Información
Trump anuncia nuevas sanciones contra el gobierno de Cuba; señala vínculos del régimen cubano con Irán y Hezbolá
Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional
MC presenta ante el Congreso de Sinaloa solicitud de desafuero de Rubén Rocha; rechazan que sea tema electoral
Caso Rocha: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención; "todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable", dice
Rubén Rocha ingresa a la lista de EU de políticos señalados por narcotráfico; comparte registro con estos exfuncionarios
Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración
Senado reconoce aprobación de reformas laborales; destaca Ley de 40 horas y protección de jornaleros
El papa León XIV nombró obispo en Virginia Occidental a un exmigrante indocumentado en Estados Unidos, después de haber criticado la guerra en Irán y la política de inmigración del presidente Donald Trump.
El Vaticano anunció en un comunicado el nombramiento de Evelio Menjivar Ayala, de 56 años, actualmente obispo auxiliar en Washington, como obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental.
Nacido en El Salvador, Menjivar Ayala emigró a Estados Unidos en 1990, según la página web de la diócesis de Washington.
Lee también "No le tengo miedo", Papa León XIV rechaza "debatir" con Trump
Relató haber nacido en la pobreza y haber huido del conflicto armado en su país emigrando a Estados Unidos.
Detenido inicialmente en México cuando intentaba entrar en Estados Unidos, contó en una entrevista el año pasado que pagó un soborno para ser liberado y que cruzó la frontera por Tijuana.
Evelio Menjivar fue ordenado sacerdote en 2004.
El papa León XIV, nacido en Estados Unidos, recibió el mes pasado críticas de Trump -quien lo calificó de "débil"- después de considerar "inaceptable" la amenaza de destruir a Irán.
Lee también El Papa, un león que saca las garras para responder a Trump
También calificó la política del presidente estadounidense hacia los migrantes de "sumamente irrespetuosa" y pidió "tratar a las personas con humanidad".
Trump, insatisfecho con nueva propuesta de Irán; ve "inconstitucional" plazo para aplicar poderes de guerra
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]