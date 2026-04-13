El papa León XIV inició el lunes una visita a Argelia, el primer viaje de un pontífice a este país de mayoría musulmana, y afirmó que no tenía intención de debatir con Donald Trump a pesar de las críticas del presidente de Estados Unidos.

Poco antes de partir de Roma, el papa, nacido en Estados Unidos, se convirtió en el blanco de agrias críticas por parte de Trump, quien arremetió contra los comentarios de León que pedían el fin de la violencia en la guerra de Irán.

Pero el papa quiso desmarcarse de la polémica. "No soy un político", dijo el pontífice a periodistas a bordo del avión papal. "No tengo intención de debatir con (Trump)", agregó, aunque apuntó que no le tiene "miedo" a la administración estadounidense.

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Trump había dicho que "no es un gran admirador del papa León" y lo acusó de "jugar con un país (Irán) que quiere un arma nuclear".

Trump ha calificado al pontífice de "DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior", sugiriendo que los cardenales solo eligieron a León como papa en mayo de 2025 porque era estadounidense y un posible puente con Washington.

Trump publicó luego una imagen generada por inteligencia artificial que aparentemente lo representa a él mismo como Jesús.

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León aterrizó en la capital, Argel, poco antes de las 09H00 GMT y más tarde formuló un llamado al "perdón" en un discurso en homenaje a las víctimas de la guerra de independencia del país contra Francia (1954-1962).

El comentario, el primero desde su llegada al país norteafricano, se produce en medio de una creciente tensión entre Argelia y Francia, y tras su encuentro hace unos días con el presidente Emmanuel Macron en el Vaticano.

"En este lugar, recordemos que Dios desea la paz para todas las naciones", dijo León XIV ante el Monumento al Mártir argelino en la capital.

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"Esta paz, que nos permite afrontar el futuro con un espíritu reconciliado, solo es posible mediante el perdón", dijo.

"Construir puentes"

El arzobispo de Argel, Jean-Paul Vesco, opinó que la visita de León pretende "construir puentes entre los mundos cristiano y musulmán".

La visita también tiene un profundo significado personal para el papa, ya que Argelia fue la patria de san Agustín (354-430), cuyo legado espiritual impregna el pontificado de León.

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San Agustín, uno de los principales teólogos cristianos, sentó las bases de la orden agustiniana del siglo XIII a la que pertenece León, basada en la vida en comunidad y el servicio.

En su primer discurso como papa, León se presentó como "hijo" de San Agustín, cuyos escritos cita a menudo.

La gira papal a África incluye Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, y abarca más de 18 mil kilómetros entre el 13 y el 23 de abril.

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, emitió un comunicado el lunes por la mañana en que deseó al papa un viaje exitoso a las cuatro naciones africanas.

"Que el ministerio del Santo Padre favorezca la resolución de los conflictos y el retorno de la paz, tanto en el interior como entre las naciones", escribió.

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