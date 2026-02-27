El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró como nueva ministra de Cultura a la periodista Catherine Pégard, antigua presidenta del Palacio de Versalles (2011-2024), anunció el jueves, 26 de febrero, el Elíseo en un comunicado.

Pégard, de 71 años y durante años periodista en la revista conservadora Le Point, sustituye a Rachida Dati, quien el miércoles formalizó su dimisión para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de París en las elecciones municipales del 15 y el 22 de marzo.

Más allá de este cambio en el departamento de Cultura, el más significativo, el presidente nombró a otros tres nuevos ministros delegados -que dependen de otro ministro-.

La macronista Sabrina Roubache volvió al Ejecutivo como ministra delegada de Enseñanza y Formación Profesional y del Aprendizaje, mientras que la diputada del grupo macronista Camille Galliard-Minier se convirtió en la nueva ministra delegada de Autonomía y Personas con Discapacidad.

El diputado del partido conservador Los Republicanos (LR) Jean-Didier Berger fue designado ministro adjunto al titular del Interior, Laurent Nuñez.

Asimismo, la hasta ahora portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, asumió también el cargo de ministra delegada de Energía.

A estos cambios, se añade el formalizado el domingo en Hacienda, tras la salida de Amélie de Montchalin -nueva presidenta del Tribunal de Cuentas-, sustituida por David Amiel, que ya formaba parte del Ejecutivo, al frente de la cartera de la Función Pública.

Con esta ligera remodelación, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, espera afrontar los próximos meses con cierta estabilidad, después de haber sacado adelante los presupuestos para 2026 y tras el fracaso de varias mociones de censura, gracias al apoyo tácito de los socialistas, el cuarto grupo parlamentario en la Asamblea Nacional.

El cambio de mayor enjundia, pero que estaba programado hace tiempo, ha sido el de Cultura, uno de los ministerios con más visibilidad en Francia y que tiene importantes atribuciones, por ejemplo, la gestión de la red pública de medios de comunicación y los museos y teatros nacionales.

La conservadora Dati deja el cargo tras dos convulsos años, en los que no logró sacar adelante una reforma del sector audiovisual público con la que buscaba fusionar en un solo conglomerado televisión, radio y archivos públicos para ahorrar costes.

La ya exministra también lidió con las sucesivas crisis en el museo más visitado del mundo, el del Louvre, en particular con el robo de joyas el 19 de octubre de 2025 y que puso en entredicho las medidas de seguridad.

Catherine Pégard tendrá un poco más de un año -si no hay elecciones anticipadas- para dejar su impronta en Cultura.

La septuagenaria conoce los entresijos políticos, pues ya fue consejera del Elíseo durante la presidencia de Nicolas Sarkozy (2007-2012) y también en el último año con Emmanuel Macron.

Entremedias, dirigió uno de los monumentos más visitados en el mundo, el complejo del Palacio de Versalles, entre 2011 y 2014.