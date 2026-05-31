El pasado 29 de mayo, la comunidad del entretenimiento y el doblaje en español recibió un testimonio directo sobre los riesgos de las nuevas tecnologías.

Isabel Martiñón, profesional con décadas de trayectoria y voz de personajes icónicos como Naruto Uzumaki, denunció a través de sus canales digitales el uso ilegal de su identidad vocal.

Foto: Captura de pantalla en Redes sociales.

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La controversia surge tras la difusión de materiales publicitarios de un restaurante de comida japonesa ubicado en Bogotá, Colombia, el cual presuntamente utilizó un algoritmo para replicar el timbre y estilo de la actriz con fines de lucro.

La afectada manifiesta su postura de manera tajante al señalar que los responsables alimentaron una base de datos de inteligencia artificial con su voz para beneficiarse comercialmente. "Ni siquiera tuvieron la decencia de preguntar si podían utilizar mi voz y mucho menos si podían alimentar una IA para hacer uso a su beneficio (declaró Martiñón en su video de denuncia)".

La intérprete enfatiza que intentó establecer contacto directo con el negocio por vías telefónicas y digitales, pero sus esfuerzos resultan inútiles ante la falta de respuesta de los implicados.

La defensa de la interpretación humana frente a los algoritmos

El conflicto trasciende el caso particular y se convierte en una bandera de lucha para el gremio del doblaje. Martiñón argumenta que este tipo de prácticas constituyen una falta de respeto profesional y un contenido de baja calidad en comparación con el trabajo actoral genuino.

Según la Ley Federal del Derecho de Autor de México (específicamente en los apartados referentes a los derechos conexos de los artistas intérpretes), el uso de la imagen y voz requiere de autorizaciones explícitas que, en este caso, fueron omitidas.

"Esto es un robo de identidad (sentenció la actriz)", haciendo un llamado a los consumidores y empresas para que opten por contenido realizado por personas reales. La denuncia resalta que, a pesar de las advertencias iniciales, el establecimiento continuó publicando material generado por computadora.

Para los profesionales de la voz, el doblaje requiere de una carga emotiva y una interpretación que los procesos automatizados no logran replicar con fidelidad. El caso de Martiñón reabre el debate internacional sobre la necesidad de marcos regulatorios más estrictos que protejan a los artistas frente al avance desmedido de la clonación digital.

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