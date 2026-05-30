A un par de días de que termine el quinto mes del año los amantes de los astros están de suerte, pues este sábado el cielo será testigo de un fenómeno natural que únicamente ocurre una vez cada dos o tres años: una Luna Azul.

Esta es la segunda Luna llena que ocurre en mayo y a diferencia de los plenilunios típicos, que son apodados por antiguas tradiciones o eventos naturales que ocurren en cada mes, recibe su nombre simplemente por ser la segunda Luna llena de un mes.

La Luna Azul iluminará el cielo la noche y madrugada de este sábado 30 de mayo. Ya que un espectáculo astronómico como este no se repetirá hasta diciembre del 2028, aquí te contamos el mejor momento para observarla.

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La segunda luna llena de mayo 2026 se conoce como "Luna Azul". Foto: Imagen generada con IA.

¿A qué hora ver la Luna Azul HOY, 30 de mayo?

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, la Luna Azul será protagonista del firmamento desde que llegue el atardecer este sábado 30 de mayo y será visible durante toda la noche.

No obstante, el momento clave para observarla será durante la madrugada del domingo 31 de mayo, exactamente a las 2:45 AM, pues llegará a su momento de máximo esplendor.

En caso de que no puedas apreciar el espectáculo nocturno en ninguno de los días mencionados, la Luna Azul todavía se verá completa y totalmente iluminada durante la madrugada y la noche del lunes 1 de junio.

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Esta será la segunda Luna llena que ocurre en el mes de mayo de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Desde qué partes de México podrá verse la Luna Azul de 2026?

Como cualquier otro plenilunio, esta Luna Azul podrá verse claramente y a simple vista desde cualquier parte de la República mexicana, siempre y cuando se cuente con condiciones climatológicas ideales, es decir, cielos despejados.

¿Por qué hay dos lunas llenas en un mismo mes?

Aunque estamos acostumbrados a que el cielo brinde solo un plenilunio cada mes del año, este fenómeno sucede debido a que el ciclo lunar dura aproximadamente 29.5 días, lo que es menos que la duración de casi todos los meses del año.

Con el transcurso del tiempo, la fecha en la que cae una Luna llena comienza a recorrerse y eventualmente, cuando una ocurre justo al inicio de un mes, queda suficiente tiempo para que se complete el ciclo y haya otra a finales del mismo mes.

La Luna Azul alcanzará su máxima iluminación el próximo 31 de mayo, en dirección a la constelación de Escorpio. Foto: Star Walk

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