La presencia de roedores en los espacios habitacionales representa un desafío constante para la salud pública y la integridad de los inmuebles.

Más allá de las soluciones industriales, existen alternativas de origen natural que aprovechan la sensibilidad sensorial de estos mamíferos. El control de estas plagas no solo requiere la eliminación de los ejemplares, sino la creación de un entorno hostil que desincentive su ingreso y permanencia.

"Si comes aquí, estás cenando con ratas": la plaga de roedores invade Nueva York

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Estrategias botánicas y repelentes de alta eficacia

El uso de sustancias con olores penetrantes constituye una de las primeras líneas de defensa no tóxica. La literatura especializada en manejo de plagas destaca que el sistema olfativo de los ratones es extremadamente agudo, lo que permite el uso de ciertos elementos cotidianos como repelentes:

Menta y aceites esenciales: El aroma intenso de la menta piperita resulta intolerable para los roedores. La colocación de algodones impregnados en sitios estratégicos actúa como una barrera química natural.

El aroma intenso de la piperita resulta intolerable para los roedores. La colocación de algodones impregnados en sitios estratégicos actúa como una barrera química natural. Vinagre blanco: Debido a su acidez y fuerte olor, este líquido interfiere con los rastros de feromonas que los ratones utilizan para navegar por la casa.

Debido a su acidez y fuerte olor, este líquido interfiere con los rastros de feromonas que los ratones utilizan para navegar por la casa. Pimienta de cayena y especias picantes: La capsaicina presente en estos polvos irrita las vías respiratorias de los roedores (obligándolos a retirarse de las zonas tratadas).

La capsaicina presente en estos polvos irrita las vías respiratorias de los roedores (obligándolos a retirarse de las zonas tratadas). Amoníaco: Al imitar el olor de la orina de grandes depredadores, esta sustancia genera una respuesta de miedo instintiva en los ratones.

Al imitar el olor de la orina de grandes depredadores, esta sustancia genera una respuesta de miedo instintiva en los ratones. Cebolla: El azufre liberado por este bulbo es un repelente eficaz, aunque requiere una sustitución constante para mantener su potencia.

Según publica la Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos, el manejo integrado de plagas prioriza la exclusión y la limpieza antes que el uso de venenos, ya que estos últimos pueden representar riesgos para mascotas y niños.

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Prevención estructural y recomendaciones sanitarias

La efectividad de los remedios caseros es limitada si no se acompaña de una gestión adecuada del entorno. La Secretaría de Salud de México enfatiza en sus guías de prevención de zoonosis que la acumulación de residuos orgánicos y el desorden en bodegas son los principales factores que atraen a los múridos. "La mejor trampa es el orden y el sellado de grietas superiores a los seis milímetros", señalan expertos en saneamiento ambiental.

Instituciones como los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) subrayan que los roedores son vectores de enfermedades como la leptospirosis y el hantavirus. Por ello, la limpieza profunda con soluciones desinfectantes en las áreas donde se detectó actividad es fundamental para eliminar los patógenos.

El uso de recipientes herméticos para el almacenamiento de alimentos corta la fuente de sustento (lo que potencia la eficacia de los remedios aromáticos antes mencionados).

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