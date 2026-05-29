De manera “secreta”, Diego Luna y el comentarista deportivo José Ramón Fernández fueron golpeados por el "Hooligan", ese personaje creado por el comediante Andrés Bustamante y quien en eventos deportivos importantes como las Copas del Mundo de Futbol y los Juegos Olímpicos, aparecía en la última transmisión arrasando con todo.

Fernández reveló esta noche que todo ocurrió ayer, cuando junto al actor y su hijo Juan Pablo Fernández, grababan en un set similar al estudio de "DeporTV", emisión dominical que conducía.

El comentarista asistió hoy a la premier de la película "México 86", cinta protagonizada por Diego Luna, en donde se relata la manera en que el país logró ser sede de la Copa del Mundo de 1986, tras la renuncia de Colombia, que sería el país anfitrión original.

En el filme, que estrenará en Netflix el próximo jueves 5 de junio, aparece el personaje de Fernández —interpretado por su hijo Juan Pablo— como alguien que visitaba a la entonces Federación Mexicana de Futbol para extraer información.

“Ayer estuvimos grabando unas escenas con Diego y Juan Pablo y llegó el Hooligan; era el set de "DeporTV" de ese entonces, destruyó todo y a él (Juan Pablo) lo voló por arriba. Así era el estilo. Seguramente lo pondrán (el sketch) no en la película, sino en previos y es curioso que haya aparecido el Hooligan y nos diera una buena paliza, como era tradición”, contó José Ramón Fernández.

México 86. Foto: Netflix

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En esta misma semana, el exfutbolista Hugo Sánchez, miembro de la Selección Mexicana de ese año, aseguró que el émulo que aparece de él en la cinta —interpretado por Memo Villegas, de "Backdoor"— es mentira.

“Ya vi algunos cortos y ni soy yo, ni he dicho ni hecho todo lo que va a hacer, son suposiciones, imaginaciones y muchas mentiras”, apuntó quien fuera centro delantero del Real Madrid.

José Ramón desconoce cómo lo ha tomado Hugo, su ahora compañero comentarista en ESPN.

“No sé si Hugo Sánchez esté contento o no; venía de ser goleador con el Real Madrid y era el único que jugaba afuera (extranjero) y jugó hasta donde pudo”, expresa.

Sin problema con las críticas

Recién, José Ramón Fernández sacó a la venta el libro "El protagonista", en el que habla de su trayectoria y el cual ya causó controversia entre algunos de sus excolaboradores.

Francisco Javier González, quien trabajó con el conductor durante una década, dijo en sus redes sociales que el libro le había dado tristeza por la manera en que se refería a sus excompañeros, como una alusión a David Faitelson, de quien se dice cometió una falta y a quien sólo le dedicó una página.

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“Sus párrafos me fueron amargando la lectura justamente porque habló mal de quienes también lo hicimos fuerte en muchos momentos. Nadie puede solo, todos dependemos de un equipo de trabajo”, consideró González.

Fernández detalló que el libro ya tiene una segunda edición de 3 mil ejemplares, luego de agotarse la primera, con casi el doble de tiraje.

“Lo escrito, escrito está y si alguien se molesta, pues es parte de la vida”, externa José Ramón.

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