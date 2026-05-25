Si el cine del orbe tuviera una liga de competencia internacional, como la que existe en el futbol y su Copa del Mundo, la industria mexicana seguramente sería potencia al estar entre los primeros 20 lugares, pero no llegaría al top 5 porque le hace falta conexión con el público.

Eso dice Diego Luna, protagonista de Y tu mamá también y Rudo y cursi, quien por otro lado celebra los intentos gubernamentales vía la nueva ley de cine, para conseguir una comunión entre películas y espectadores.

El actor se encuentra ahora en plena promoción de México 86, cinta que aborda en tono de comedia la manera en que el país consiguió hacerse del Mundial de Futbol de ese año.

Y por ello responde preguntas fílmicas alusivas al balompié, un deporte que le fascina y en el que juega de delantero; es seguidor del equipo Pumas de la UNAM.

Daniel Giménez Cacho interpreta a Emilio Azcárraga Milmo. Foto: Netflix

“Si imaginamos al cine como el futbol, estaríamos probablemente entre las primeras 10 o 20 industrias fílmicas del mundo. Pero diré por qué no estaríamos en el top 5: porque hoy hemos perdido el contacto con el público, hoy el cine mexicano ha perdido esa relación cercana con el público que tuvimos en el arranque de los 2000 y es esencial para el cine dialogar con el público”, considera Luna.

México 86, su nueva cinta como protagonista bajo la dirección de Gabriel Ripstein lo pone en la posición del ejecutivo que logró que la FIFA, órgano rector del futbol mundial, otorgara la sede de la Copa del Mundo al país.

Memo Villegas interpreta a Hugo Sánchez, quien jugó en el Mundial del 86. Aquí con Diego Luna. Foto: Netflix

En la cinta, que llegará a Netflix el 5 de junio, se ven las triquiñuelas que el personaje hace junto con Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa (interpretado por Daniel Giménez Cacho) para conseguir el objetivo.

“Tenía yo siete años y mi tío me llevó a ver el partido de Italia y Francia, estuve en el estadio (de CU) y creo que es un Mundial que a mí me despertó la pasión por el futbol, vivirlo con todas esas personas para las que el Mundial significó eso, un revivir de alguna forma, si no de las cenizas, sí de los escombros por el terremoto del 85”, dice.

Y nunca ha dejado desde entonces al futbol. En 1991 casi le suplicó a su papá lo dejara ir con Gael García a ver aquella final entre Pumas y América y en 2006 vio en vivo el gol que Rafa Márquez le hizo a Argentina en fase de octavos de final.

El ejecutivo (Luna) que gestiona la sede de México 86 es un personaje ficticio. Foto: Netflix

“He tenido la fortuna de vivir momentos mágicos en estadios, quizá el más lindo, por ser reciente, fue ahora en el estadio Neza 86 donde filmamos. Puse el balón en el manchón penal, tiré con los zapatos del personaje que eran estilo mocasines y aún así la metí. Eso me hace pensar que en este mundial (que inicia el 11 de junio) las cosas van a ser distintas, si yo la metí, capaz que ellos (la selección nacional) también”, apunta.

A cachetadas

Karla Souza interpreta a Susana, la estratega que observa, analiza y arma el plan, es decir, no es una mujer que sólo está para lucirse por el hecho de ser bonita, es la mano derecha de Martín y quien hace que él tenga presencia y seguridad.

“En un momento les dije: ‘se me haría muy chistoso que le diera sus cachetaditas a él, porque no está actuando como debía’, les gustó la idea y creamos una escena en la que Martín da el salto de ser un don nadie, a ser alguien que se mueve en los círculos más poderosos de México. Susana sí había estado en esos ambientes de poder, por lo tanto, le tocaba a ella darle esa clase, por ponerlo de alguna manera cómica en la película”.

Además de ser la asistente, Karla Souza es la estratega que acompaña y da seguridad a Martín de la Torre. Foto: Netflix

Souza explica que una de las cosas que el público podrá notar en la película, y que tal vez es una coincidencia no tan afortunada, es que México no se encontraba listo en su infraestructura para recibir ni el Mundial del 86 y ni el de 2026.

“Es a la mexicana, y a la mexicana se logran muchas cosas, quizás los deportistas no tienen lo que se les ofrece en otros lugares, sin embargo, llegan, compiten y logran posicionarse. También puede que no tengamos el aeropuerto listo o cosas de esta índole, pero a pesar de eso la mejor fiesta del Mundial se va a vivir en México”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.