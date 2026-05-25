TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- El capitán "Marcos", del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), afirmó que el futbol, como casi todo, se debate entre el crimen y la resistencia, entre el autoritarismo y la rebeldía, entre el negocio y el juego, entre la barbarie y la nobleza.

En el marco de la ruta hacia el Mundial México 2026, que será inaugurado el próximo 11 de junio, el jefe rebelde dijo que el sistema ha convertido la definición de clase en el futbol, en un sentido mortal.

Es decir, explicó, si en los partidos profesionales la disputa es entre cadenas televisoras, marcas de botanas y de bebidas embriagantes, en el futbol llanero o de barrio, las canchas se han convertido en el espacio de lucha entre cárteles del crimen organizado y "desorganizado (entre gobiernos de distintos partidos políticos y sus policías)".

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Del fútbol, señaló "Marcos" se privilegia lo frívolo y superficial. La belleza o no de las parejas de las estrellas, los autos que usan, dónde vacacionan, cuánto ganan.

Abajo y a la izquierda, la niñez soñará, no con la riqueza monetaria de Messi, sino con su habilidad gambetera; no con la ropa fina de Ronaldo, sino con su precisión en los tiros libres. Mientras, arriba a la derecha, tal vez se sueñe con ser de la FIFA, -"ese equipo nunca pierde"- y convertirse en el equivalente al capital financiero en el futbol, es decir, en ser el dueño del balón.

Así que es de esperar que lo más importante de este Mundial de Futbol, ocurra fuera de los estadios, en las calles y en los campos, en las costas y en las montañas, "donde se celebrará no el espectáculo, sino la memoria y la lucha, la resistencia y la rebeldía".

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“Ah, pero la realidad no puede esconderse detrás del K-Pop, U2 y los próceres (los López, los Monreal, los Yunes, los del apellido en turno) envueltos en la bandera tricolor.

"Ahí están las madres buscadoras, allá el magisterio democrático, más acá las comunidades indígenas desplazadas por el crimen organizado, es decir, por los megaproyectos; en aquellas calles los estudiantes del Poli, y en todas partes, las víctimas en el campo del bienestar".

"Marcos" enfatizó que el futbol puede tratar de ocultar crímenes, como en Argentina en 1978, pero también es donde, por ejemplo, el alemán Paul Breitner se niega a jugar como muestra de repudio a la Junta Militar de Videla.

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Y, recientemente, añadió, el catalán Lamine Yamal, del equipo de Barcelona, celebró un triunfo ondeando la bandera de Palestina. Antes, el Bofo Bautista se puso un pasamontañas al anotar un gol con chivas, en 2004, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Así como también en marzo de 2006, agregó, el frente rojinegro de la porra del Atlas, se presentó a una reunión como adherente a la Sexta Declaración con una manta que decía: "Atacando desde la Izquierda".

Se dice que el artista plástico Banksy pintó un mural en una comunidad zapatista, con un futbolista con pasamontañas haciendo una "chilena" sobre una estrella roja de cinco puntas, y la frase A la libertad por el futbol.

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Obdulio Varela, capitán de la selección uruguaya de futbol en el mundial de 1950, dictó, en el estadio de Maracaná, una clase magistral de táctica y estrategia, de resistencia y rebeldía, y enseñó más que todos los manuales políticos.

Aseguró "Marcos" que colectivos de Madres Buscadoras imponen ahora una realidad cruel a la impostura de un mundial de futbol patrocinado por refrescos de cola, botanas y bebidas alcohólicas, y por la trumpista FIFA, que pretende dar clases de moral y buenas costumbres.

Sobre anuncios y fotos de jugadores, las buscadoras acusan con las fotos de sus ausentes, "justo como la realidad se impone al mundo virtual de la bebida de cola que patrocina la mañanera", finalizó el representante zapatista.

LL