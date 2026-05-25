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Culiacán, Sin.- En la zona serrana de Badiraguato, el ejército realizó varios recorridos terrestres por diversas comunidades, donde logró asegurar explosivos de fabricación artesanal, de uso minero, detonadores, uniformes tácticos y semillas con las características de la mariguana y amapola.
La Secretaría de Seguridad Pública en el Estado dio a conocer que los elementos del ejército en uno de sus primeros patrullajes por la sierra, encontraron abandonados 75 artefactos explosivos improvisados y ocho chalecos tácticos
Informó que la segunda de las acciones efectuadas por el personal militar en comunidades serranas del municipio de Badiraguato, encontraron 29 explosivos de uso minero o industrial, con un peso de cinco kilos 800 gramos.
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También, se localizaron 25 artefactos explosivos improvisados, ocho detonadores, medio kilo de semillas con las características de la mariguana y dos kilos de semillas, similares a las características de la amapola y seis uniformes tácticos.
Ante estos hallazgos, la dependencia estatal comentó que una célula militar especializada en el manejo de explosivos, procedió a la destrucción de todos los artefactos explosivos en una zona abierta alejada de poblaciones y se procedió a incinerar los uniformes encontrados en distintas comunidades rurales.
LL
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