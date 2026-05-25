Culiacán, Sin.- Estudios forenses y datos aportados por familiares permitieron identificar los restos de un cuerpo humano, depositados en una hielera que fue abandonada en el estacionamiento de una farmacia, en la colonia El Palmito, en la parte sur-poniente de Culiacán, los cuales corresponden al joven Nain Francisco “N”, de 18 años.

La tarde del jueves pasado, la víctima fue privada de su libertad por personas armadas muy cerca de su hogar, en el fraccionamiento Alturas del Sur, y horas después, su cuerpo cercenado fue depositado en una hielera y colocado en un estacionamiento.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia registrada por la tarde notificó que una hielera con rastros de sangre se encontraba en uno de los cajones de estacionamiento de una farmacia que se ubica en el cruce de las calles Tarahumara y Pastos Tovaix, de la colonia El Palmito.

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Los peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron las evidencias y testimonios y trasladaron la hielera con los restos humanos al Servicio Médico Forense, en donde se practicaron diversos estudios que fueron cotejados con los datos aportados por los familiares del jovencito que fue privado de la vida.

Estudios forenses y datos aportados por familiares permitieron identificar los restos de un cuerpo humano. Foto: especial

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