La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado para este lunes 25 de mayo en la Ciudad de México.

Por la tarde, se esperan intervalos de chubascos y lluvias fuertes puntuales que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Especialmente entre las 13:00 de la tarde y las 19:00 horas se prevén lluvias fuertes con caída de granizo en el sur y poniente de la CDMX.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 26° Celsius, con mínima de 14° Celsius.

Durante el día habrá vientos variables de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

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