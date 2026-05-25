La República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébola "extremadamente grave y difícil", alertó el lunes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pidió a los países vecinos que actúen "de inmediato".

"Estamos intensificando las operaciones con carácter de urgencia, pero por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una reunión ministerial en línea organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

"Los países limítrofes con RDC están en riesgo especialmente alto y deberían actuar de inmediato", declaró Tedros, que tiene previsto viajar el martes a la República Democrática del Congo.

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Diez países africanos están en riesgo por ébola, además de la RDC y de Uganda, indicaron los CDC -la agencia sanitaria de la Unión Africana- el sábado.

A la rapidez con la que avanza la epidemia se suma el desafío que supone la inestabilidad en la zona en la que se declaró el brote, la provincia de Ituri, en el noreste del país, explicó el responsable.

Las provincias orientales de la RDC, donde se detectó por primera vez el brote el 15 de mayo, "son muy inseguras, con un incremento de los combates en los últimos meses [y] también hay una importante desconfianza respecto a las autoridades por parte de la población local".

A todo ello se añade el hecho de que no existan "vacunas aprobadas o ni tratamientos" para la cepa Bundibugyo, causante del actual brote de ébola, recordó.

La OMS ha confirmado 10 decesos por ébola y 220 muertes sospechosas desde que se declaró la epidemia. También se confirmó la muerte de una persona por esta fiebre hemorrágica en la vecina Uganda.

"Hay más de 900 casos sospechosos y 220 fallecimientos sospechosos", detalló el director de la OMS.

"Existe una gran desconfianza hacia las autoridades extranjeras entre la población local. En la última semana, se han producido dos incidentes de seguridad en centros de salud. Generar confianza en las comunidades afectadas es fundamental para una respuesta eficaz y es una de nuestras máximas prioridades", afirmó.

El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales. Puede provocar hemorragias graves y fallo multiorgánico.

Este virus ha matado a más de 15 mil personas en África en los últimos 50 años, con una mortalidad de entre el 25% y el 90%, según la OMS, pero es relativamente menos contagioso que el Covid o el sarampión.

Italia activa vigilancia, tras dos casos con fiebre

El Ministerio de Sanidad de Italia confirmó la activación de la vigilancia sanitaria, en relación con el brote de virus del Ébola declarado en República Democrática del Congo, sobre varias personas llegadas desde Uganda en las últimas horas y la hospitalización de dos de esos viajeros con fiebre en Milán (norte).

"Dos personas con sintomatología febril han sido trasladadas al (hospital) 'Sacco' de Milán, estructura dotada de los más elevados niveles de biocontención y de gestión de las enfermedades infecciosas de alto riesgo", informó el Ministerio en un comunicado.

Las autoridades precisaron que ambos pacientes serán sometidos a las pruebas diagnósticas previstas en los protocolos nacionales e internacionales, mientras que los miembros de sus familias permanecen bajo vigilancia sanitaria preventiva.

Asimismo, otros viajeros llegados recientemente desde Uganda están siendo sometidos, "por precaución", a evaluaciones clínicas en centros hospitalarios de alta especialización.

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