Culiacán, Sin.- Un joven de nombre, Roberto Isai Mendoza Cerda, de 18 años de edad, quien trabaja como mesero de un restaurante de la ciudad de Mazatlán, fue privado de su libertad por personas desconocidas, cerca del fraccionamiento Alarcón del puerto, por lo que se familia divulgó sus datos en redes sociales.

La familia del joven dio a conocer que este fue visto por última vez por la avenida Venados, cuando se dirigía a tomarse unas fotografías para su escuela, cuando fue interceptado por personas presuntamente armadas que lo subieron a una camioneta.

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A través de las redes sociales se ha dado a conocer su desaparición por lo que piden a la población de Mazatlán su ayuda para localizarlo, ante el temor de que pueda ser victima de una agresión por sus captores, los cuales, presuntamente viajan en una camioneta Cherokke de color oscuro.

Mendoza Cerda, quien al momento de haber sido privado de su libertad no estaba en sus labores como mesero, vestía un short, con una camisa blanca, por lo que se desconoce los motivos de la privación de su libertad.

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