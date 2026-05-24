Guadalajara.— Como sede mundialista, esta ciudad reviste los espacios públicos con adornos alusivos al futbol: balones gigantes, murales en los pasos a desnivel o tótems con el logotipo de la competencia; sin embargo, varias de las obras de remodelación o infraestructura realizadas con el pretexto de recibir a miles de turistas aún siguen en marcha, como la ampliación de la carretera hacia el aeropuerto y el acceso a este; la Línea 5 de electromovilidad, que conectará la terminal aérea con el Estadio Guadalajara, o el remozamiento de zonas como el primer cuadro tapatío (donde se colocará el Fan Fest) o la avenida Chapultepec, conocida como área de restaurantes y bares.

En las inmediaciones del Estadio Monterrey se encuentra la escultura monumental Pasión Mundial, instalada en Guadalupe. Foto: Marcela Perales/ EL UNIVERSAL

Los balones monumentales fueron colocados en La Minerva, Los Arcos de Zapopan y la explanada del Templo Expiatorio, pero se tiene planeado colocar más en el centro tapatío y la zona de Chapultepec.

Además, se ha proyectado que en algunos edificios ubicados en sitios emblemáticos y de alta afluencia se coloquen vinilos gigantes con la imagen de un balón que se estrella contra las ventanas; el primero de ellos ya es visible en un hotel de la zona de Los Arcos, en Guadalajara.

Los balones monumentales fueron colocados en La Minerva y Los Arcos de Zapopan, en Jalisco.

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En el cruce de Periférico y Calzada Independencia se ha pintado un gran mural de casi 11 mil metros cuadrados que cubren las paredes del túnel vehicular, donde conviven figuras del futbol como Oswaldo Sánchez, Maribel Domínguez, Andrés Guardado, Rafael Márquez, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé; otros túneles de la ciudad, como el que cruza la calzada por la avenida Javier Mina, en el centro tapatío, también lucen murales referentes a la Copa del Mundo y se tiene planeadas intervenciones en vialidades como López Mateos, Lázaro Cárdenas, Hidalgo y Niños Héroes.

En el cruce de Periférico y Calzada Independencia se pintó un gran mural de casi 11 mil metros cuadrados. Foto: Miguel García/ EL UNIVERSAL

En la zona del aeropuerto, cientos de trabajadores intentan cumplir con el calendario de las obras impuesto por el gobierno estatal, pero oficialmente una de las intervenciones con las que se buscaba mejorar la movilidad en ese punto quedó a la deriva y deberá retomarse hasta que concluya el Mundial.

Se trata de un paso elevado que conectaría la carretera a Chapala con la avenida Adolf Horn, que está a cargo del Grupo Aeroportuario del Pacífico y cuya estructura incompleta ahora representa una complicación para la vialidad, por lo que deberá removerse: “Lo más seguro es que tengan que retirar las estructuras y colocarlas ya después del Mundial”, indicó el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno.

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Las obras en el derrotero de la Línea 5 —un BRT (Autobús de Tránsito Rápido) que se anunció primero como tren ligero— falta señalética, las cámaras de las estaciones, el sistema de pago. La autoridad dice que va a 98% y que el 4 de junio arranca la ruta.

En el centro tapatío desapareció la antigua pileta de la Fuente de las Danzarinas, que conducía al Instituto Cultural Cabañas, y en su lugar hay una explanada que funcionará como espejo de agua, que varios trabajadores siguen detallando, y lo mismo ocurre en otros puntos del primer cuadro, donde se espera que diariamente acudan entre 60 mil y 70 mil aficionados durante los 39 días de competencia.

A unos pasos de la Catedral de Guadalajara se instaló el contador regresivo de la Copa Mundial 2026.

Para algunos de los habitantes de la ciudad, los gastos de varias de estas intervenciones, como los 70 millones de pesos que se requirieron para remodelar la glorieta de La Minerva, representan excesos cuando hay necesidades apremiantes, como mejorar y garantizar la calidad y el abasto de agua en la metrópoli.

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