Monterrey.— A menos de un mes de convertirse en una de las sedes del Mundial FIFA 2026, Monterrey ya comenzó a transformar su paisaje urbano, mientras que varias obras clave siguen avanzando a marchas forzadas en ocasión de este evento deportivo.

Murales monumentales, esculturas, señalética temática, corredores visuales y obras de infraestructura forman parte del “embellecimiento” con el que la ciudad busca proyectar una imagen moderna ante turistas nacionales y extranjeros.

Uno de los mayores pendientes son las líneas 4 y 6 del Metro, y al respecto, el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, informó que las pruebas comenzarían días antes del arranque del torneo, mientras organizaciones civiles y la Comisión Estatal de Derechos Humanos exigen nuevas revisiones tras los accidentes registrados durante la construcción.

En el corredor de las líneas 4 y 6 del Metro, las columnas fueron transformadas por artistas locales.

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En contraste, el llamado Corredor FIFA sí perfila avances más visibles. El proyecto prevé una ruta peatonal de ocho kilómetros que conectará el centro de la capital con el Estadio Monterrey. Además, se prevé que las adecuaciones al aeropuerto internacional estén listas antes del inicio del Mundial.

Para esta justa deportiva, el gobierno estatal, junto con distintas dependencias culturales y urbanas, lanzaron el proyecto Trazos Mundialistas, que contempla la creación de 78 murales distribuidos en puntos estratégicos de la zona metropolitana.

Uno de los escenarios más visibles es el corredor de las líneas 4 y 6 del Metro, donde las columnas de concreto fueron transformadas por más de 40 artistas locales, nacionales e internacionales, las cuales lucen cubiertas por figuras geométricas, colores vibrantes y referencias a la identidad regiomontana.

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Este proyecto busca crear un Corredor FIFA que conecte distintos puntos de la ciudad, desde Guadalupe hasta la zona del Obispado.

En las inmediaciones del Estadio Monterrey, sede de los encuentros, otra de las piezas que ya se convirtieron en punto obligado para fotografías es la escultura monumental Pasión Mundial, instalada en Guadalupe.

Esculturas alusivas al futbol ya se pueden observar en varias partes de la capital de Nuevo León.

Con esta estructura se busca representar la energía del futbol y el entusiasmo de una ciudad que volverá a colocarse en el escaparate internacional.

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Mientras tanto, en el centro de Monterrey también comenzaron a aparecer símbolos mundialistas. Frente al Palacio Municipal fueron colocadas esferas gigantes de concreto intervenidas por artistas regios con diseños inspirados en el futbol, la cultura popular y los colores de la ciudad.

La intención es convertir espacios cotidianos en escenarios turísticos para visitantes y locales.

Frente al Palacio Municipal pusieron esferas de concreto pintadas por artistas con diseños inspirados en el futbol.

Además de los murales, otra señal de que la Copa Mundial ya comenzó a instalarse en la ciudad es la nueva señalética urbana que empezó a aparecer rumbo al Estadio Monterrey y otros puntos.

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Sobre avenidas como Pablo Livas, Las Torres y Chapultepec ya pueden observarse anuncios con identidad gráfica del Mundial, rutas hacia el FIFA Fan Festival y referencias visuales para orientar a visitantes hacia Guadalupe y la zona del estadio.

Dentro de los proyectos asociados a la Copa del Mundo destacan ampliaciones viales, corredores verdes, puentes peatonales, ciclovías, renovación de banquetas, parques lineales, nuevas rutas de Transmetro y rehabilitación de espacios públicos.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha mencionado que existen al menos 34 proyectos de infraestructura vinculados al Mundial FIFA 2026.

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