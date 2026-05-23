Tendencias | 23-05-26 | 14:31 | Actualizada | 23-05-26 | 14:31 |

A casi un mes del lanzamiento del , cientos de personas comenzaron a intercambiar sus estampas repetidas en calles de la Ciudad de México.

Frente al Palacio de Bellas Artes, personas de distintas edades, nacionalidades y originarias de otros estados viven la fiebre del coleccionismo previo a la Copa del Mundo.

Cientos de personas se reúnen frente a Bellas Artes. Foto: Luis Camacho. EL UNIVERSAL
Cientos de personas se reúnen frente a Bellas Artes. Foto: Luis Camacho. EL UNIVERSAL

Así se vive el intercambio de estampas Panini en Bellas Artes

En una entrevista con , Yahir Díaz, de 21 años, vino desde Monterrey, Nuevo León, para asistir a un evento en el Pepsi Center; sin embargo, aprovechó su visita a la capital para intercambiar estampas durante tres días seguidos.

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“Me quedo hasta que me caiga la noche”, indicó el joven, quien pudo completar su colección con una estampa conmemorativa de Coca Cola del jugador uruguayo Federico Valverde.

Aunado a ello, contó cómo fue su día a día en el intercambio de estampas. “El primer día llegué a las dos de la tarde y me fui a las siete, el segundo día llegué a las tres y me fui a las nueve y hoy solo vine a conseguir las últimas estampas”.

Yahir Díaz portando el jersey de Tigres de la UANL y mostrando sus estampas de la Selección Mexicana. Foto: Luis Camacho
Yahir Díaz portando el jersey de Tigres de la UANL y mostrando sus estampas de la Selección Mexicana. Foto: Luis Camacho

“Ninguna estampa es más rara que la otra, tengo entendido que se producen por igual”, enfatizó el joven, quien aseguró que ha invertido alrededor de 4 mil pesos en coleccionar su álbum.

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Por su parte, Jonathan Crisóstomo, un menor que acudió con su familia desde Ciudad Nezahualcóyotl, mostró su emoción al conseguir la figura de Lionel Messi. “Acabo de comprar un sobre y me salió Messi […] Estoy muy emocionado”.

No obstante, señaló que aún le faltan “todas” las estampas para llenar su álbum.

Jóvenes intercambian sus estampas bajo el sol a su máximo esplendor. Foto: Luis Camacho. EL UNIVERSAL
Jóvenes intercambian sus estampas bajo el sol a su máximo esplendor. Foto: Luis Camacho. EL UNIVERSAL

En tanto, prevé que a la Selección Mexicana le irá “muy bien” en el Mundial y “tal vez pueda ganar”.

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Del otro lado de la banqueta, Edgar Jiménez, originario de Venezuela, expresó que “es la primera vez que vengo a Bellas Artes, porque ya he escuchado que hacen muchos intercambios aquí. […] Me salí del trabajo y me acerqué aquí”.

Edgar Jiménez, originario de Venezuela, en busca de llenar su álbum Panini. Foto: Abdiel Sepúlveda. EL UNIVERSAL
Edgar Jiménez, originario de Venezuela, en busca de llenar su álbum Panini. Foto: Abdiel Sepúlveda. EL UNIVERSAL

“Tengo muchas estampitas repetidas y como que sí me está funcionando el intercambio”, añadió.

Finalmente, Liliana y Dana, madre e hija originarias de León, Guanajuato, acompañaron a su hijo y hermano a juntar las estampas. “Es el tercer álbum del Mundial que tiene mi hijo […] Hemos comprado el álbum de pasta dura y la caja de 100 sobres, pero le salieron muchas repetidas”.

“Nos la hemos pasado muy a gusto […] Se ven todos muy contentos y está muy bien organizado”.

Foto: Luis Camacho
Foto: Luis Camacho

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aosr

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