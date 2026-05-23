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A casi un mes del lanzamiento del álbum Panini del Mundial 2026, cientos de personas comenzaron a intercambiar sus estampas repetidas en calles de la Ciudad de México.
Frente al Palacio de Bellas Artes, personas de distintas edades, nacionalidades y originarias de otros estados viven la fiebre del coleccionismo previo a la Copa del Mundo.
Así se vive el intercambio de estampas Panini en Bellas Artes
En una entrevista con EL UNIVERSAL, Yahir Díaz, de 21 años, vino desde Monterrey, Nuevo León, para asistir a un evento en el Pepsi Center; sin embargo, aprovechó su visita a la capital para intercambiar estampas durante tres días seguidos.
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“Me quedo hasta que me caiga la noche”, indicó el joven, quien pudo completar su colección con una estampa conmemorativa de Coca Cola del jugador uruguayo Federico Valverde.
Aunado a ello, contó cómo fue su día a día en el intercambio de estampas. “El primer día llegué a las dos de la tarde y me fui a las siete, el segundo día llegué a las tres y me fui a las nueve y hoy solo vine a conseguir las últimas estampas”.
“Ninguna estampa es más rara que la otra, tengo entendido que se producen por igual”, enfatizó el joven, quien aseguró que ha invertido alrededor de 4 mil pesos en coleccionar su álbum.
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Por su parte, Jonathan Crisóstomo, un menor que acudió con su familia desde Ciudad Nezahualcóyotl, mostró su emoción al conseguir la figura de Lionel Messi. “Acabo de comprar un sobre y me salió Messi […] Estoy muy emocionado”.
No obstante, señaló que aún le faltan “todas” las estampas para llenar su álbum.
En tanto, prevé que a la Selección Mexicana le irá “muy bien” en el Mundial y “tal vez pueda ganar”.
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Del otro lado de la banqueta, Edgar Jiménez, originario de Venezuela, expresó que “es la primera vez que vengo a Bellas Artes, porque ya he escuchado que hacen muchos intercambios aquí. […] Me salí del trabajo y me acerqué aquí”.
“Tengo muchas estampitas repetidas y como que sí me está funcionando el intercambio”, añadió.
Finalmente, Liliana y Dana, madre e hija originarias de León, Guanajuato, acompañaron a su hijo y hermano a juntar las estampas. “Es el tercer álbum del Mundial que tiene mi hijo […] Hemos comprado el álbum de pasta dura y la caja de 100 sobres, pero le salieron muchas repetidas”.
“Nos la hemos pasado muy a gusto […] Se ven todos muy contentos y está muy bien organizado”.
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aosr
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