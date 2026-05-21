La fiebre por el álbum Panini del Mundial de la FIFA, se encuentra arrasando entre coleccionistas de todas las edades, pues la búsqueda e intercambio de los stickers de mayor demanda está creando comunidad entre los amantes del fútbol.

Con la participación de 48 selecciones, la edición 2026 del álbum de Mundial rompió un récord por su amplia colección de 980 estampas en las 112 páginas que lo integran.

Entre tarjetas especiales y los jugadores más célebres de esta temporada, los aficionados del balón pie se encuentran en la búsqueda de los codiciados stickers de Messi o Cristiano Ronaldo, estampas cuyo precio puede llegar a los $400 pesos en reventa.

Ante los precios estratosféricos en los stickers con mayor demanda, ha generado gran interés el servicio de estampas faltantes que tiene Panini a través de su página web, el cual vende las figuras de cada una de sus colecciones de forma unitaria con el objetivo de que cada usuario logre completar su colección.

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Las dos páginas de la Selección Mexicana en el álbum mundialista de Panini - Fotos: @PaniniSportMx en X

¿Cómo conseguir las estampas faltantes del álbum del Mundial 2026?

Este servicio se volvió tendencia entre los usuarios de redes sociales al compartir que en la página oficial de Panini venden stickers de manera unitaria en un precio que ronda los diez pesos, más gastos de envío.

Para solicitar este servicio, es necesario entrar a la página oficial de la Tienda Panini y registrar el código único que contiene tu álbum y seguir los pasos que indica el sitio.

Es importante mencionar que este servicio se habilita en la página web a las seis semanas del lanzamiento, por lo que en caso del álbum del Mundial 2026, podrá solicitarse a finales de junio.

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Álbum Panini. Foto: Cortesía Panini

Como una de las medidas para evitar la reventa, el sistema tiene restringido enviar varias solicitudes de una misma estampilla, sobre todo si se trata de una edición especial.

Finalmente, sólo se puede solicitar un máximo de 40 stickers por colección, por lo que los coleccionistas deberán tomar este servicio como última medida para llenar su álbum.

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