Después de que las fuerzas federales y estatales tomaron el control de Chilapa, Guerrero, luego de los hechos de violencia que causó el desplazamiento de los habitantes, en Alcozacán y Coatzingo se realizó la primera Feria de Servicios.

Como parte de Atención a las Causas que Generan la Violencia, se acercaron a ambas comunidades diversos acciones, programas y trámites, y se brindó a cerca de mil personas consultas médicas y odontológicas, toma de presión arterial, medición de azúcar y entrega de medicamentos gratuitos.

La Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que también se dio información acerca de los programas de bienestar, educación, orientación jurídica, pláticas acerca de prevención del delito y protección civil.

Primera Feria de Servicios en Chilapa, Guerrero. Foto: X @rosaicela_

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"Las jornadas representan un esfuerzo sin precedentes para recuperar la cohesión social y atender de raíz las causas que generan la violencia en la región, llevando la oferta institucional del Estado directamente a las plazas públicas, sin intermediarios y con un profundo sentido de dignidad humana", dijo dicha dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

En la Feria participaron 31 instituciones de la Federación y locales, entre ellas:

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Secretaría de Marina (Semar)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Bienestar

Secretaría de Cultura

Secretaría de Educación Pública (SEP)

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar)

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

El Gobierno de México reafirmó su compromiso de seguir trabajando a ras de suelo, "consolidando una nación más justa, fraterna y en paz, donde la dignidad humana sea siempre el eje de todas las acciones de gobierno".

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