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Después de que las fuerzas federales y estatales tomaron el control de Chilapa, Guerrero, luego de los hechos de violencia que causó el desplazamiento de los habitantes, en Alcozacán y Coatzingo se realizó la primera Feria de Servicios.
Como parte de Atención a las Causas que Generan la Violencia, se acercaron a ambas comunidades diversos acciones, programas y trámites, y se brindó a cerca de mil personas consultas médicas y odontológicas, toma de presión arterial, medición de azúcar y entrega de medicamentos gratuitos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que también se dio información acerca de los programas de bienestar, educación, orientación jurídica, pláticas acerca de prevención del delito y protección civil.
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"Las jornadas representan un esfuerzo sin precedentes para recuperar la cohesión social y atender de raíz las causas que generan la violencia en la región, llevando la oferta institucional del Estado directamente a las plazas públicas, sin intermediarios y con un profundo sentido de dignidad humana", dijo dicha dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez.
En la Feria participaron 31 instituciones de la Federación y locales, entre ellas:
- Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)
- Secretaría de Marina (Semar)
- Guardia Nacional (GN)
- Secretaría de Bienestar
- Secretaría de Cultura
- Secretaría de Educación Pública (SEP)
- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
- Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar)
- Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
El Gobierno de México reafirmó su compromiso de seguir trabajando a ras de suelo, "consolidando una nación más justa, fraterna y en paz, donde la dignidad humana sea siempre el eje de todas las acciones de gobierno".
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dft/bmc
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