La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recibió a integrantes de la organización Salvemos Mahahual para dar seguimiento al diálogo sobre el Proyecto Perfect Day en Quintana Roo, el cual no fue aprobado por la autoridad ambiental. Por otro lado, informó que la empresa Royal Caribbean desistió de construir este parque acuático en la región.

“Un comité de la Semarnat, en representación de la secretaría Alicia Bárcena, recibió a integrantes de la organización Salvemos #Mahahual para dar seguimiento al diálogo sobre el proyecto “Perfect Day” en Quintana Roo. Durante el encuentro se reiteró que el proyecto no será aprobado y se informó que la empresa Royal Caribbean desistió de continuar con el proyecto. Además, se recibieron las propuestas de la organización”, indicó.

Esta mañana, activistas y defensores del medio ambiente protestaron en las instalaciones de la dependencia para exigir la resolución oficial final del rechazo a este proyecto, pues a dos días de que la secretaria Alicia Bárcena anunció el freno al megaproyecto, no se han publicado las razones que sustentaron la negativa.

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Las organizaciones Greenpeace México, A.C., Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, AC (DMAS), Selvame Mx, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Cenotes Urbanos, Moce Yax Cuxtal y Grupo Ecologista del Mayab A.C., expresaron que la sociedad tiene derecho a conocer las razones técnicas, científicas y jurídicas para no autorizar la construcción del parque acuático.

Aunque reconocieron la negativa, a través de un comunicado solicitaron a la Semarnat la publicación íntegra, accesible y oportuna del resolutivo negativo en materia de evaluación de impacto ambiental correspondiente al trámite 23QR2025T0061.

Asimismo, pidieron a las autoridades estatales y municipales revertir las modificaciones irregulares al Programa de Desarrollo Urbano y otros instrumentos territoriales que favorecieron la expansión desordenada del turismo masivo en Mahahual, debilitando criterios ambientales, capacidades de carga y mecanismos de participación pública.

Semarnat dialoga con activistas sobre Proyecto Perfect Day (21/05/2026). Foto: @SEMARNAT_mx

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“El caso 'Perfect Day México' evidenció las profundas limitaciones e inconsistencias de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) presentada por la promovente. En materia marina, la evaluación ambiental fue claramente insuficiente”, señalaron.

Indicaron que los estudios biológicos no abordan adecuadamente toda el área de influencia marina y portuaria del proyecto, incluyendo zonas vinculadas al muelle de cruceros y sus operaciones. Además, afirmaron que los muestreos fueron realizados en condiciones deficientes y en un solo momento temporal, sin incorporar análisis estacionales ni campañas múltiples que permitieran comprender adecuadamente la dinámica ecológica del sistema arrecifal.

“La MIA-R también omitió grupos biológicos clave y sensibles, como tortugas marinas, mamíferos marinos y aves, pese a tratarse de una región reconocida por albergar especies vulnerables y ecosistemas altamente frágiles. A ello se suma que los propios estudios reconocían un estado de deterioro importante en los arrecifes cercanos, incluyendo altos niveles de sedimentación y blanqueamiento coralino”, advirtieron.

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En materia hídrica, el proyecto implicaba riesgos particularmente graves para el Gran Acuífero Maya. La operación contemplaba la extracción masiva de agua subterránea y la inyección diaria de grandes volúmenes de salmuera y aguas residuales al subsuelo kárstico.

Las ONGS aseguraron que en materia de evaluación también resultó deficiente en materia social y territorial. Pues el proyecto requería miles de trabajadores permanentes y temporales en una localidad cuya capacidad poblacional, urbana y de servicios públicos ya enfrenta fuertes presiones derivadas del turismo y la expansión inmobiliaria.

A pesar de ello, la MIA-R minimizaba los impactos migratorios y sostenía de manera contradictoria que el proyecto no generaría procesos de gentrificación, aun cuando el propio diagnóstico social reconocía incrementos severos en costos de vivienda, presión inmobiliaria y desigualdad territorial en Mahahual.

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“Estas omisiones y contradicciones no constituyen simples deficiencias técnicas aisladas. Reflejan un modelo de desarrollo que históricamente ha pretendido tratar al Caribe mexicano como un territorio disponible para la expansión ilimitada de megaproyectos turísticos, ignorando límites ecológicos, capacidades de carga, disponibilidad hídrica y derechos de las comunidades locales”, explicaron.

Además, señalaron que Mahahual no puede convertirse en una zona de sacrificio ambiental al servicio del turismo masivo y la especulación inmobiliaria. La protección de sus arrecifes, manglares, selvas costeras y aguas subterráneas no es un obstáculo para el desarrollo: es la condición mínima para garantizar un futuro habitable, justo y ecológicamente viable para las generaciones presentes y futuras.

“La defensa de Mahahual ocurrió en las calles, en las comunidades, en los espacios de participación pública y también en los tribunales, frente a modificaciones unilaterales e ilegales de instrumentos de planeación urbana y territorial que pretendían facilitar un modelo de desarrollo incompatible con la fragilidad ecológica y social de la región”, mencionaron.

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