El martes 19 de mayo, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró que no se aprobará la construcción del complejo turístico Perfect Day en Mahahual, al sur de Quintana Roo.

La declaración de Bárcena se dio tras protestas de activistas ambientales, quienes consideran que el proyecto de la naviera Royal Caribbean representa riesgos al ecosistema del Caribe mexicano.

Entrevistamos a Luis Fernando Amezcua, habitante de Mahahual desde hace 16 años. Es buzo, guía turístico y activista. Nos compartió el momento que vive el destino —de apenas unos 3,000 habitantes—, las razones por las que no son viables megaproyectos de este tipo y lo que pasará con Perfect Day.

¿Dónde está Mahahual y por qué es importante su naturaleza?

Mahahual es un pequeño pueblo al sur de Quintana Roo, no muy lejos de la frontera con Belice.

Foto: Sectur México

A pesar de su tamaño, es el segundo puerto con mayor arribo de cruceros en el estado, solo detrás de Chetumal.

Amezcua recalca que Mahahual tiene 3 ecosistemas principales: bosque de manglar, duna costera (donde generalmente se construyen los hoteles y casas) y arrecifes.

Lee también: Cómo agendar la cita del pasaporte mexicano por primera vez

Mahahual forma parte de la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano y del Sistema Arrecifal Mesoamericano —la segunda barrera coralina más grande del mundo—, además, está muy cerca de otras 3 Áreas Naturales Protegidas:

Al norte: la Reserva de la Biósfera Sian Ka'an.

Al este: la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro.

Al sur: el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak.

Es un entorno natural con una gran biodiversidad de flora y fauna, aunque muy frágil y amenazado, afirma Amezcua, sobre todo ante el impacto derivado del turismo masivo y la creación de megaproyectos en la región.

¿En qué consiste el proyecto Perfect Day en Mahahual?

En 2025, la naviera Royal Caribbean anunció la construcción del complejo turístico Perfect Day en Mahahual.

Foto: Royal Caribbean

Inspirado en su isla privada Perfect Day at CocoCay en las Bahamas, el megaproyecto de 80 hectáreas incluía la construcción de un parque acuático con 30 atracciones —como el río lento más grande del mundo y la torre de toboganes más alta de América—, un club de playa y acceso directo al mar, área exclusiva para adultos, una zona de recibimiento con música y espectáculos en vivo y 12 opciones gastronómicas.

Según la información publicada por Royal Caribbean, el diseño del parque se inspiraría en elementos mexicanos con toques modernos, como los jaguares, sombreros de charro y colores vibrantes.

Foto: Royal Caribbean

Los planes contemplaban presentaciones de mariachi, instalaciones de arte nacionales y expoventa con artesanos locales.

Perfect Day estaba contemplado para inaugurarse en otoño de 2027.

¿Por qué cancelaron Perfect Day en Mahahual?

Amezcua advierte que, para la construcción de Perfect Day, “el programa de desarrollo urbano fue modificado a modo, sin que nos pidieran ningún tipo de opinión a las comunidades que vivimos aquí”.

Foto: Sectur México

“Este parque generaba un peligro al ser masivo. Iba a traer 21,000 personas al día en un pueblo de 3,000 habitantes, y el agua que utilizarían iba a ser tratada y reinyectada a 100 metros de profundidad en el sistema kárstico. Iba a ser transferida a las aguas subterráneas y al Sistema Arrecifal Mesoamericano”.

Apunta que en Quintana Roo uno de los principales atractivos son sus barreras coralinas y sus actividades acuáticas, por lo que advierte el impacto de cualquier megaproyecto:

“Si el mar empieza a recibir aguas contaminadas de la línea costera ya sobreexplotada por asentamientos humanos y megaproyectos turísticos como grandes resorts, entonces empiezan a generarse aguas de baja calidad que afectan el crecimiento del arrecife”.

Foto: Sectur México

Lo anterior lo califica como un grave riesgo medioambiental, al tiempo de contar su experiencia como buzo: “Los proyectos de este tamaño no son aptos para el territorio. Veo los arrecifes todos los días y están entrando en una crisis importante”.

Menciona al desplazamiento de especies como otro tema a considerar. En Mahahual habitan jaguares, jaguarundis, ocelotes, tigrillos y pumas, especies que serían obligadas a moverse.

Lee también: Cuándo será la Guelaguetza 2026

“El dinero llega rápido, pero el ecosistema se va con esa misma velocidad y una vez que se acabe eso, no vamos a tener recursos para continuar ganando dinero”, puntualiza.

¿Qué pasará con Perfect Day en Mahahual?

Luis Fernando Amezcua, guía turístico, activista ambiental y habitante de Mahahual, celebra la reciente declaración de Alicia Bárcena sobre el freno al proyecto Perfect Day de Royal Caribbean por parte de Semarnat: “esto indica que hablamos el mismo ‘idioma’ jurídica y humanamente”.

Foto: Sectur México

Aclara que la intención de los locales y activistas es “promover un crecimiento controlado, paulatino, que permita al ecosistema que siga con sus funciones y a nosotros tener un beneficio económico que nos permita vivir bien”.

Sin embargo, “todavía no nos queda claro porque no hay una manifestación o un papel que pueda decir que el proyecto fue desistido o cancelado por parte de la Semarnat”.

Advierte que es muy probable que Royal Caribbean impugne y “metan un proyecto con otras condiciones [...], han hecho una gran inversión, y no la van a dejar ir tan fácilmente”.

Así es el turista 'perfecto'

Finaliza invitando a los visitantes a evitar el turismo masivo “como en Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Playa del Carmen. Que empiecen a buscar opciones donde realmente exista una conexión del ser con la naturaleza, siendo responsables como viajeros. Un tipo de turismo que rompa con el esquema que ha venido presentando el norte del estado desde hace 50 años”.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters