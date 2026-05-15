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Este es el nuevo proyecto de infraestructura más ambicioso en Latinoamérica.
Cuando se habla del tren bala, automáticamente se piensa en Japón o China, donde este característico medio de transporte alcanza velocidades asombrosas gracias a la tecnología.
Ahora, ya no será exclusivo de Asia, pues hay un país latinoamericano que se prepara para recibir el primer tren de alta velocidad de toda la región.
Se trata de Brasil y su proyecto TAV Brasil (Trem de Alta Velocidade) que promete alcanzar velocidades de hasta 350 km/h, reduciendo el tiempo de viaje entre ciudades y ofreciendo un sistema tecnológico similar al de los servicios ferroviarios de Europa y Asia.
¿Cómo fubncionará el primer tren bala de Latinoamérica?
En una ruta de aproximadamente 500 kilómetros, el tren bala hará paradas entre las ciudades principales de Brasil como Río de Janeiro, São Paulo y Campinas en un recorrido que se podrá completar en aproximadamente 1 hora y 45 minutos.
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De acuerdo con el Ministerio de Transporte de Brasil, el objetivo del desarrollo de la red ferroviaria es ofrecer una alternativa de movilidad más rápida y eficiente, la cual incluso pretende mejorar la conectividad entre los principales puertos brasileños.
Actualmente, muchos de estos de estos trayectos dependen de autopistas congestionadas y vuelos nacionales que además de generar demoras, provocan una alta demanda en los sistemas de transporte tradicionales.
Además de la velocidad y tecnología que representa el TAV, este sistema de transporte ofrecerá a los pasajeros:
- Precios competitivos
- Calidad
- Comodidad
- Seguridad
Asimismo, este proyecto de movilidad urbana en Brasil pretende contribuir a la disminución de emisiones contaminantes mediante la promoción de este transporte sustentable gracias a su modelo de operación de tracción eléctrica.
¿Qué más contempla el proyecto de TAV en Brasil?
La planeación en cuanto a infraestructura del TAV Brasil contempla:
- Túneles
- Viaductos
- Estaciones intermodales
Todo con el fin de operar a gran velocidad mientras conecta los sistemas urbanos de transporte de cada ciudad.
Además de las estaciones principales, se espera en un futuro la posibilidad de sumar hasta 8 estaciones más.
¿Cuándo se inaugura el primer tren bala de Latinoamérica?
Según lo establecido por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), se prevé que la construcción del TAV Brasil comience en 2027 y que el tren inicie operaciones en junio de 2032.
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