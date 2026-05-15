Identidad y paisaje: Banco Azteca impulsa la visión aérea de Santiago Arau en la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inaugura en el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) la exhibición fotográfica "Patrimonio: Agua y Fuego", una obra del reconocido artista mexicano Santiago Arau.

Esta muestra, que cuenta con el patrocinio estratégico de Banco Azteca, configura una representación simbólica del origen de la cuenca del Valle de México en el marco de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán.

De acuerdo con la doctora Mónica Cejudo Molina, directora de la Facultad de Arquitectura, el testimonio visual de Arau constituye una perspectiva elaborada de nuestro pasado natural para situar al espectador más allá de la densidad urbana cotidiana.

La colaboración entre la máxima casa de estudios y la iniciativa privada busca fortalecer los valores de identidad nacional a través del registro de volcanes, cerros y el sistema lacustre que rodea a la capital.

Santiago Arau quiso capturar el paisaje que ha cambiado en la Ciudad de México y en sus alrededores. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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El compromiso institucional con el talento y la cultura nacional

La decisión de Banco Azteca de patrocinar esta muestra responde a una alineación con los valores de talento, pasión y compromiso por México que el artista proyecta en su obra. Según el doctor Alejandro Valenzuela del Río, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, la institución se identifica como una entidad comprometida con la cultura y la nación. El proceso de vinculación entre el banco y el proyecto artístico se fundamenta en los siguientes pilares:

Identidad nacional : El banco busca acompañar proyectos que reflejen el pasado y presente de México, ayudando a reflexionar sobre el futuro del país.

: El banco busca proyectos que reflejen el pasado y presente de México, ayudando a reflexionar sobre el futuro del país. Apoyo al talento local : La institución destaca su labor en el acompañamiento de los sueños de artistas mexicanos, encontrando en la obra de Arau un compromiso compartido con el territorio.

: La institución destaca su en el acompañamiento de los sueños de artistas mexicanos, encontrando en la obra de Arau un compromiso compartido con el territorio. Democratización del arte: Para Banco Azteca es fundamental apoyar iniciativas que no resulten elitistas, permitiendo que el acceso a la cultura llegue al mayor número de personas posible.

Foto: Especial

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Ciencia y arte: un recorrido por la memoria del Valle de México

La exhibición se aloja en el MUCA, espacio que desde su fundación en 1960 ha funcionado como el primer museo de arte moderno del país comprometido con la investigación y difusión científica. De acuerdo con las autoridades universitarias, la muestra se divide en ejes temáticos que recorren desde el sistema de lagos (Texcoco, Xochimilco, Chalco y Zumpango) hasta las elevaciones de la Sierra Nevada y la Sierra de Santa Catarina.

El impacto esperado de esta colaboración reside en la gratuidad de la entrada, permitiendo que cualquier persona interesada pueda asombrarse con la perspectiva aérea de Santiago Arau.

De acuerdo con José Manuel Azpiroz, director de Comunicación de Grupo Elektra, la relevancia de esta exposición radica en su capacidad para asombrar y maravillar a la comunidad universitaria y al público general.

La atribución de esta alianza resalta la importancia de que proyectos de gran escala se presenten en espacios públicos emblemáticos, asegurando que el patrimonio natural de México sea accesible para todos los sectores de la población sin restricciones económicas. Por tal motivo, la UNAM y Banco Azteca invitan a la sociedad a visitar esta muestra que captura la esencia volcánica y lacustre que define la geografía nacional.

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