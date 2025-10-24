Liderazgo que transforma; UVM y Grupo Elektra certifican a más de 2,100 líderes en todo el país

Desarrollar líderes que comprendan la importancia de crecer junto con sus equipos, fue el objetivo principal de la alianza entre UVM for Business y Grupo Elektra, una iniciativa que nació hace algunos meses impulsada por el director general de la Red de Grupo Elektra, Fabrice Deceliere, y que hoy ha transformado la manera de liderar dentro de la organización

De acuerdo con Angélica Cerón Urbina, directora de Educación Continua de UVM for Business, la unión con Grupo Elektra fue una coincidencia de propósitos: “Buscábamos una empresa con presencia nacional y visión humana, y encontramos en ellos el mismo compromiso de formar personas. Desde el inicio hubo mucha conexión, disposición y flexibilidad para cocrear contenidos que respondieran a las necesidades reales de sus líderes”.

Cerón Urbina explica que uno de los grandes aciertos del proyecto fue la personalización del programa: no se trató de una capacitación genérica, sino de un plan de formación que consideró la operación,los valores y los retos propios de la compañía. “La cobertura de la UVM permitió atender a líderes de todo el país, pero lo más importante fue que cada módulo fue cocreado con la empresa, con sentido y propósito”, señaló.

Por su parte, Ángela Cárdenas, directora de Capital Humano de la Red de Grupo Elektra, destaca que el programa se centró en todos los líderes de puntos de venta, es decir, quienes tienen equipos a su cargo y contacto directo con los clientes. “Queríamos que todos tuvieran las mismas herramientas y oportunidades. La formación no debía ser exclusiva de algunos perfiles, sino un beneficio colectivo que impactara directamente en la experiencia del cliente”, comentó.

El enfoque del programa no solo buscó certificar, sino fortalecer la cultura corporativa a través de un modelo de liderazgo consciente. “Para nosotros, la formación continua es la base. Las tendencias cambian, el cliente evoluciona y el liderazgo tiene que adaptarse. Apostamos por equipos bien entrenados, capaces de anticiparse a los desafíos del negocio”, añadió Cárdenas.

Uno de los principales impulsores de la estrategia fue Alfonso Said Reyes, director de Aprendizaje, Talento y Desempeño de la Red de Grupo Elektra, quien subraya que los resultados se reflejan en el ambiente laboral y en el desempeño de los equipos. “Cuando transformas el estilo de liderazgo, la gente se siente más acompañada, más motivada. Lo vemos en los indicadores de satisfacción y productividad; la mejora es tangible”, señaló.

Alfonso Said también reconoce los retos iniciales, especialmente por el ritmo acelerado que caracteriza al sector. “Nuestros líderes viven bajo una inmediatez constante. Al principio costó entender que invertir tiempo en formación no es perderlo, sino ganarlo. Hoy, los resultados confirman que fue la mejor decisión: cuando inviertes en tus líderes, toda la organización se fortalece”.

Una graduada que ya impulsa el cambio

Pero el impacto más valioso se percibe en quienes vivieron el proceso. Alejandra Medina Rodríguez, una de las graduadas del programa, afirma que la experiencia cambió su forma de ver el liderazgo. “Me dejó otra manera de dirigir personas. Aprendí a segmentar a mi equipo según habilidades y aptitudes, y a trabajar con cada uno desde su potencial. Entendí que no todos necesitan el mismo tipo de acompañamiento”, contó.

Alejandra lidera a tres coordinadores y asegura que uno de los mayores aprendizajes fue difundir el conocimiento. “Somos líderes de líderes. Lo que aprendemos debemos enseñarlo. No basta con aplicar lo aprendido, hay que compartirlo, hacerlo parte de la cultura del equipo”, explicó.

Entre los conceptos que más la marcaron, destacó el uso de los cuadrantes de liderazgo, una herramienta que le permitió identificar las fortalezas y áreas de desarrollo de sus colaboradores. “Esa parte me dio mucha claridad. Antes pensaba que un mismo plan de trabajo servía para todos, y no. Este programa te enseña a ver a las personas como individuos, no solo como roles”.

Mirando hacia adelante, tanto UVM for Business como Grupo Elektra planean dar continuidad al modelo de certificación y evolucionar hacia una plataforma con rutas de aprendizaje personalizadas. La clave, coinciden sus directivos, está en mantener el acompañamiento y la actualización constante.

“Un taller aislado no cambia conductas; lo que transforma es la continuidad, el seguimiento, la oportunidad de aprender haciéndolo”, resumió Angélica Cerón.

En palabras de los tres directivos, la alianza entre UVM y Grupo Elektra es mucho más que un programa de capacitación: es una apuesta por el crecimiento sostenible, el desarrollo humano y el liderazgo consciente que impacta de manera directa en los resultados del negocio y en la experiencia del cliente.

